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Александрия - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Александрия - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Сегодня, 22 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец". В турнирной таблице "горожане" отстают от одесситов на четыре зачетных пункта.
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Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.
УПЛ. 8 тур
Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)
"Александрия" 19:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ
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