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Александрия - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Александрия - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
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Сегодня, 22 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец". В турнирной таблице "горожане" отстают от одесситов на четыре зачетных пункта.

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Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

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УПЛ. 8 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

"Александрия" 19:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия смотреть футбол онлайн
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