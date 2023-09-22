Александрия - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Сегодня, 22 сентября состоится матч 8-го тура УПЛ "Александрия" - "Черноморец". В турнирной таблице "горожане" отстают от одесситов на четыре зачетных пункта.

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Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO.

УПЛ. 8 тур

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

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