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Директор Днепра-1: Мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства – Лучи, Риццоли

Премьер-лига
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Вячеслав Фридман рассказал, как прошла встреча представителей клубов УПЛ

Директор Днепра-1: Мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства – Лучи, Риццоли

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, какие вопросы поднимались на встрече президентов клубов УПЛ, которая прошла 20 сентября.

- Нас собрал Геннадий Владиславович Буткевич. "Полесье" только в этом сезоне вышло в УПЛ, и он просто хотел со всеми познакомиться. Это нормальное желание для человека, который в позднем возрасте пришел в футбол, и захотел понять его изнутри, поговорив со своими коллегами, которые также вкладывают деньги в этот вид спорта. За первые восемь туров Буткевич уже понял главные проблемы в украинском футболе.

Геннадий Владиславович хотел, чтобы клубы представляли не вторые или третьи лица, а люди, которые реально вкладывают деньги. Но пришли не все приглашенные. Кто-то находится за границей, кто-то – в местах лишения свободы, я имею в виду "Черноморец" (владельцы "Черноморца" Кауфман и Грановский находятся под арестом, – прим.).

Ахметов сказал, что придет в следующий раз, но будет ли он, или снова так ответит – мы не знаем. Президент "Оболони" был бы 100 процентов, но у него поднялась температура. Козловский обещал, но по какой-то причине не приехал. То есть не было нескольких эпатажных президентов и инвесторов, которые могли внести интересные предложения и рекомендации.

- К чему в итоге вы пришли по судейству?

- Были вопросы по назначению судей, ВАРу, чтобы клубы не проявляли заинтересованности в самовольном вознаграждении арбитров. Также мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства: Лучи, Риццоли. У нас в Украине есть достаточно грамотных бывших арбитров, которые достойны занять эти должности.

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Кроме этого, поднимался вопрос, чтобы проверять время от времени наших судей на детекторе лжи. Это нормальное явление. Все президенты клубов – владельцы какого-то бизнеса, и они сказали, что использование детектора лжи на предприятиях происходит очень часто.

Было бы неплохо создать рейтинг украинских арбитров – чтобы после нескольких ошибок рефери опускался вниз в таблице и публично отчитывался о своих спорных решениях в матче.

Президенты клубов хотят сделать арбитров публичными – чтобы они были подотчетными. Это то, на что закрывал глаза Лучи, запрещая судьям давать комментарии.

Насколько я знаю по слухам, Лучи работает удаленно из Италии. У него в октябре заканчивается контракт, и его просто не нужно продлевать. В этом нет проблемы, учитывая его возраст (74 года, – прим.) и удаленность. Это то, что нужно делать в первую очередь – менять Лучи.

Проведенные реформы итальянцев никого не устраивают. В прошлом году чемпионат заканчивали с судейскими скандалами, новый сезон начали также со скандалов.

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В статье: СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
22.09.2023 в 18:38
Какой-то олигарх держит грязных итальяшек в украинском судействе, чтобы они решали вопросы в пользу его команды. Я думаю это фсбшная мразь ахметов. Даже уверен в этом!
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