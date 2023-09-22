Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Днепра-1: Мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства – Лучи, Риццоли
Вячеслав Фридман рассказал, как прошла встреча представителей клубов УПЛ
Фото: пресс-служба УАФ
Коммерческий директор "
- Нас собрал Геннадий Владиславович Буткевич. "Полесье" только в этом сезоне вышло в УПЛ, и он просто хотел со всеми познакомиться. Это нормальное желание для человека, который в позднем возрасте пришел в футбол, и захотел понять его изнутри, поговорив со своими коллегами, которые также вкладывают деньги в этот вид спорта. За первые восемь туров Буткевич уже понял главные проблемы в украинском футболе.
Геннадий Владиславович хотел, чтобы клубы представляли не вторые или третьи лица, а люди, которые реально вкладывают деньги. Но пришли не все приглашенные. Кто-то находится за границей, кто-то – в местах лишения свободы, я имею в виду "Черноморец" (владельцы "Черноморца" Кауфман и Грановский находятся под арестом, – прим.).
Ахметов сказал, что придет в следующий раз, но будет ли он, или снова так ответит – мы не знаем. Президент "Оболони" был бы 100 процентов, но у него поднялась температура. Козловский обещал, но по какой-то причине не приехал. То есть не было нескольких эпатажных президентов и инвесторов, которые могли внести интересные предложения и рекомендации.
- К чему в итоге вы пришли по судейству?
- Были вопросы по назначению судей, ВАРу, чтобы клубы не проявляли заинтересованности в самовольном вознаграждении арбитров. Также мы хотим убрать всех итальянцев из украинского судейства: Лучи, Риццоли. У нас в Украине есть достаточно грамотных бывших арбитров, которые достойны занять эти должности.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме этого, поднимался вопрос, чтобы проверять время от времени наших судей на детекторе лжи. Это нормальное явление. Все президенты клубов – владельцы какого-то бизнеса, и они сказали, что использование детектора лжи на предприятиях происходит очень часто.
Было бы неплохо создать рейтинг украинских арбитров – чтобы после нескольких ошибок рефери опускался вниз в таблице и публично отчитывался о своих спорных решениях в матче.
Президенты клубов хотят сделать арбитров публичными – чтобы они были подотчетными. Это то, на что закрывал глаза Лучи, запрещая судьям давать комментарии.
Насколько я знаю по слухам, Лучи работает удаленно из Италии. У него в октябре заканчивается контракт, и его просто не нужно продлевать. В этом нет проблемы, учитывая его возраст (74 года, – прим.) и удаленность. Это то, что нужно делать в первую очередь – менять Лучи.
Проведенные реформы итальянцев никого не устраивают. В прошлом году чемпионат заканчивали с судейскими скандалами, новый сезон начали также со скандалов.
Популярное сейчас
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- В Севастополе второй раз за сутки раздаются мощные взрывы. Ракета прилетела в штаб Черноморскго флота РФ
- Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в Реале
- Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО