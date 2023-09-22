УПЛ. Оболонь - Верес 0:0. Ода нереализации, или Как не забивать с убойных позиций

Мы уже видели и "Оболонь", и "Верес" в матчах против грандов. Там стиль аутсайдеров был понятен – вторым номером, большинством игроков в защите и при случае – с выходом в контратаки. А вот сегодняшний день для обоих диктовал другие требования: выиграть должен был тот, кто сыграет от себя. Кто не будет бояться раскрываться и идти вперед.

В первом тайме это явно лучше удавалось "Оболони". Вернее, "Оболони" это удавалось с переменным успехом, а "Верес" почти не пробовал. То ли запланировано, то ли спонтанно, но стиль ровенчан даже в матче против такого соперника свелся к игре у собственных ворот. И оно бы ничего, если бы играли гости надежно. Но нет: не пропустить удалось благодаря везению.

Иначе не объяснишь, что удар Черненко со штрафного приняла на себя перекладина. С другой стороны, был маленький рикошет от стенки, поэтому повезти могло именно "Оболони". Но это только в этом эпизоде. В общем-то, киевляне создали как для себя очень много моментов и просто обязаны были забивать. Один только Краснопир промахнулся и с выхода лицом к лицу, и после подачи углового, и дальним ударом. Однажды он сам не понял, как не попал, когда запустил мяч мимо рамки с нескольких метров.

"Оболонь" постоянно нагнетала, используя скорость, что явно загоняло в тупик "Верес". Единственным, кто не "поплыл", был Паст. Он справился с ударом Груши. А вот когда бил Тарануха, голкиперу помог защитник.

Впереди "Верес" создал моменты Яго и Гайдучика. Но на фоне соперника этого было очень мало. Был только непродолжительный отрезок в течение первого тайма, когда игру можно было охарактеризовать как равную. А в остальном – преимущество "Оболони". Однако ребятам Иващенко очень нужен был гол.

Но акценты изменились после перерыва. Уже к голу был более близок "Верес". Настолько более близок, что теперь на предмет не реализации будут основания жаловаться у Лавриненко. Чудом на пустые ворота не попал Яго. Просто нужно было подставить ногу под пас Владислава Шарая – бразилец сделал это не по-бразильски. А дальше дальним классным ударом не попал Гайдучик. Вот это уже достойный ответ на моменты "Оболони".

Киевляне не сразу успокоили этот матч. Вернуться в то русло, по которому "пивовары" шли в первой 45-минуте, удалось ближе к середине тайма. Но уже таких убийственных моментов, как до перерыва, не было. Состоялся перспективный удар Чернова. Еще – неплохой розыгрыш стандарта. А в конце игрового времени – дальний удар и выпад Суханова, нивелированный офсайдом.

"Верес" теперь выглядел гораздо лучше и если бы выиграл – это не было бы кощунством. Мяч даже побывал в сетке ворот Рыбки, однако в момент передачи во время атаки, в которой забил Гайдучик, был офсайд. Так что нелогичный результат так и остался на табло.

Нелогичный, потому что в этом матче команды наработали на голы. Это была просто ода нереализации.

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Тарас Чопилко (Киев)

"Оболонь" - "Верес" 0:0

"Оболонь": Александр Рыбка, Владислав Приймак, Тарас Мороз, Ростислав Тарануха, Игорь Мединский, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко (Валерий Дубко 83), Егор Прокопенко, Виталий Груша (Сергей Суханов 72), Дмитрий Нагиев, Игорь Краснопир (Александр Чернов 46)

"Верес": Евгений Паст, Семен Вовченко, Яго Сикейра (Михаил Шестаков 66), Александр Кучеренко (Андрей Кухарук 79), Станислав Шарай, Валерий Кучеров, Василий Гакман, Владислав Шарай (Денис Свитюха 90), Николай Гайдучик (Денис Балан 79), Евгений Шевченко (Максим Марусич 46), Василий Курко

Предупреждения: Виталий Груша 23, Егор Прокопенко 64, Валерий Дубко 86 - Александр Кучеренко 20, Евгений Шевченко 25, Василий Гакман 53, Максим Марусич 62, Василий Курко 67, Михаил Шестаков 90+3