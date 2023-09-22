Черноморец: в Александрию – не без приключения. По пути у одесситов сломался автобус

По пути в Кировоградскую область, где сегодня в рамках 8-го тура УПЛ "Александрия" будет принимать одесский "Черноморец", у "моряков" не обошлось без дорожного приключения. Неподалеку от Николаева клубный автобус столкнулся с технической проблемой, из-за которой остановился. Учитывая, что в это время по обратному маршруту, из Александрии в Одессу, двигался автобус с командой "Черноморца" U-19, существовал подстраховочный вариант с его использованием. Однако он не понадобился. Простояв на трассе чуть меньше часа, проблему удалось устранить и транспортное средство "Черноморца" продолжило движение. Поздним вечером команда Романа Григорчука прибыла в Александрию и поселилась в отеле.

Насколько известно, верящие в приметы многие футбольные люди непредвиденную остановку по пути на выездную игру считают плохим знаком – мол, не на фарт. Скажется ли данный случай на результате "Черноморца" в поединке с "Александрией" - об этом узнаем сегодня вечером.