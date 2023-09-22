Агент Сикана: Даниил может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа

Агент форварда " Шахтера " Даниила Сикана Александр Яковенко рассказал о деталях продления контракта своего клиента с донецким клубом.

"Шахтер" – адекватный клуб. Они продают футболистов за большие деньги в течение последних десяти лет, начиная с Дмитрия Чигринского и бразильцев, заканчивая Мудриком.

"Шахтер" очень хотел его сберечь. Они верят в Даню. Это футболист, который еще много чего покажет в футболе и может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа", – сказал Яковенко.