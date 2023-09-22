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Агент Сикана: Даниил может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа

Премьер-лига
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(1 голосов)

Александр Яковенко рассказал о продлении форвардом контракта с Шахтером

Агент Сикана: Даниил может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Агент форварда "Шахтера" Даниила Сикана Александр Яковенко рассказал о деталях продления контракта своего клиента с донецким клубом.

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"Шахтер" – адекватный клуб. Они продают футболистов за большие деньги в течение последних десяти лет, начиная с Дмитрия Чигринского и бразильцев, заканчивая Мудриком.

"Шахтер" очень хотел его сберечь. Они верят в Даню. Это футболист, который еще много чего покажет в футболе и может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа", – сказал Яковенко.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Сикан сыграл за "горняков" 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Комментарии (1)
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
22.09.2023 в 20:56
... поперек поля.))
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