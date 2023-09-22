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Агент Сикана: Даниил может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа
Александр Яковенко рассказал о продлении форвардом контракта с Шахтером
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Агент форварда "
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"Шахтер" – адекватный клуб. Они продают футболистов за большие деньги в течение последних десяти лет, начиная с Дмитрия Чигринского и бразильцев, заканчивая Мудриком.
"Шахтер" очень хотел его сберечь. Они верят в Даню. Это футболист, который еще много чего покажет в футболе и может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа", – сказал Яковенко.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Сикан сыграл за "горняков" 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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