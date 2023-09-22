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УПЛ. Александрия — Черноморец 1:5. Мастер-класс от Ротаня на тему "Как не надо играть в футбол?"

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы не оставили шансов хозяевам поля

УПЛ. Александрия — Черноморец 1:5. Мастер-класс от Ротаня на тему "Как не надо играть в футбол?"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 8 тур

22 сентября. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)

"Александрия" — "Черноморец" 1:5

Голы: Кравченко 72 — Ермаков 11, Штогрин 18, Кузик 30, Бойчук 45+2, Хадида 77

"Александрия": Шевченко — Копина, Кравченко, Савченко (Шостак 46), Эрнандес — Ковалец (Смирный 85), Билошевский, Сигеев — Джевани (Альвина 70), Кулаковский (Андрейчук 46), Микитишин (Шулянский 46)

"Черноморец": Варакута — Путря (Ухань 84), Гучек, Ермаков, Брагару — Кузык, Васильев (Салюк 83), Дада (Хадида 74) — Штогрин (Бадибанга 69), Иеде, Бойчук (Вакула 74)

Предупреждения: Сигеев 66 — Васильев 43

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Комментарии (5)
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Американец 2000
22.09.2023 в 21:05
Срочно Ротаня назначить тренером во все сборные по футболу ! Национальную , молодёжную , юношескую , детскую и женскую !
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Скачков Леонід (Рівне)
22.09.2023 в 21:03
Дерли колгосп,як мавпа газету!Я ще в минулому році писав,що зароджується дуже цікава команда.Це вам не вискочки Рух з Полесьеводстроем,тут набагато серйозніше!Шахтарю прийняти відповідну позу і приготуватись!
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Грязный Гаррик (C)
22.09.2023 в 21:02
обновите информацию в вики по ЧО забитые голы и игры каждого игрока
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Грязный Гаррик (C)
22.09.2023 в 21:02
Ротаня в отставку!!!Одесса браво!!!
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
22.09.2023 в 21:00
Чорноморець дав Олександрії в ротань.)
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