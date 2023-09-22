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УПЛ. Александрия — Черноморец 1:5. Мастер-класс от Ротаня на тему "Как не надо играть в футбол?"
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УПЛ. 8 тур
22 сентября. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко (Полтава)
"Александрия" — "Черноморец" 1:5
Голы: Кравченко 72 — Ермаков 11, Штогрин 18, Кузик 30, Бойчук 45+2, Хадида 77
"Александрия": Шевченко — Копина, Кравченко, Савченко (Шостак 46), Эрнандес — Ковалец (Смирный 85), Билошевский, Сигеев — Джевани (Альвина 70), Кулаковский (Андрейчук 46), Микитишин (Шулянский 46)
"Черноморец": Варакута — Путря (Ухань 84), Гучек, Ермаков, Брагару — Кузык, Васильев (Салюк 83), Дада (Хадида 74) — Штогрин (Бадибанга 69), Иеде, Бойчук (Вакула 74)
Предупреждения: Сигеев 66 — Васильев 43
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