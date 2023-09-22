Олейник - о матче ЛНЗ - Динамо: Ярмоленко сказал, что наконец кого-то обгонит

Полузащитник ЛНЗ Денис Олейник рассказал о подготовке к игре 8-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится в субботу, 23 сентября, и начнется в 13:00.

– Какой настрой перед матчем с "Динамо" для тебя, футболиста с опытом?

– Настрой как всегда, максимальный. Неважно, против кого мы играем: "Динамо", "Рух", "Верес". Это игра за 3 очка. Мы понимаем, что эта игра для нас значит, и для болельщиков также. Черкасский футбол долго мечтал об игре в Премьер-лиге. Сейчас приезжает гранд украинского футбола, и для болельщиков это праздник. Мы сделаем все возможное для того, чтобы порадовать себя и болельщиков ЛНЗ.

– В чем сила сегодняшнего "Динамо"?

– "Динамо" это всегда сила. Сейчас команда молодая, они уже несколько сезонов играют вместе. Плюс к ним присоединился Андрей Ярмоленко, он лидер, тянет за собой молодых. Я знаю его лично, мы дружим, поэтому я уверен, что он поможет "Динамо". Мы детально разбираем соперника и готовимся.

– Когда в последний раз общался с Ярмоленко?

– Недавно общался с Андреем. Немножко пошутили по игре друг с другом. Это было после поединка с "Ворсклой". Говорю, что попрошу тренера, чтобы поставил против тебя на фланге, а Ярмоленко ответил: "О, я хоть кого-то обгоню".