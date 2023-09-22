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Ворскла - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Ворскла - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Ворскла

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23-го сентября, состоятся четыре поединка восьмого тура УПЛ 2023/24. Один из них пройдет в Полтаве. Там криворожский "Кривбасс" в матче против местной "Ворсклы" попытается продолжить свою беспроигрышную серию, которая длится шесть матчей.

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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