Ворскла - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В субботу, 23-го сентября, состоятся четыре поединка восьмого тура УПЛ 2023/24. Один из них пройдет в Полтаве. Там криворожский "Кривбасс" в матче против местной "Ворсклы" попытается продолжить свою беспроигрышную серию, которая длится шесть матчей.

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.