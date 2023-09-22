Надеин: Клубы УПЛ хотят, чтобы платежи солидарности от УЕФА россиянам поступили украинским клубам

Президент " Вереса " Иван Надеин заявил, что владельцы клубов УПЛ на недавней встречи заявили о намерении обратиться в УЕФА с просьбой предоставить украинским командам платежи солидарности, предназначенные для россиян.

"Мы, владельцы клубов, через УАФ обращаемся в УЕФА. У нас в стране война, мы проводим соревнования, строим инфраструктуру: в Ровно построились поля во время войны, в Житомире – база, в Черкассах строят поля и базу, во Львове. Во время войны идет развитие футбола. Много детей-переселенцев. Нам УЕФА никак не помогло. Это неправильно. Есть солидарность, помощь, если многие европейские институции помогают Украине, то от УЕФА мы тоже просим помощи, потому что у нас война. Есть агрессор.

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