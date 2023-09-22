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Надеин: Клубы УПЛ хотят, чтобы платежи солидарности от УЕФА россиянам поступили украинским клубам
Это примерно 10 миллионов евро за два года
nkveres.com
Президент "
"Мы, владельцы клубов, через УАФ обращаемся в УЕФА. У нас в стране война, мы проводим соревнования, строим инфраструктуру: в Ровно построились поля во время войны, в Житомире – база, в Черкассах строят поля и базу, во Львове. Во время войны идет развитие футбола.
Много детей-переселенцев. Нам УЕФА никак не помогло. Это неправильно. Есть солидарность, помощь, если многие европейские институции помогают Украине, то от УЕФА мы тоже просим помощи, потому что у нас война. Есть агрессор.
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Мы хотим обратиться в УЕФА, чтобы платежи солидарности на развитие детско-юношеского футбола за прошлый сезон, которые должны были поступить россиянам, поступили украинским клубам. Это примерно 10 миллионов евро за два года. Я считаю, что это очень важная сумма для украинского футбола, она поможет.
Многие клубы и бизнесы в затруднительном положении. Все потеряли, каждый украинец, от маленького до большого бизнеса. Потому мы обратились. Я считаю, что это будет правильно, справедливо, гуманно и должно быть поддержано УЕФА. Уверен, что это должно быть. И это логично, потому что эти деньги есть и сформированы в бюджете УЕФА, но их несправедливо направляют российским клубам", - заявил Надеин.
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