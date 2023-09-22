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Ротань - после 1:5 от Черноморца: Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать
Тренер принял ответственность
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань коротко прокомментировал неутешительный для его команды результат
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"Нет смысла обсуждать голы. Проигрывает всегда тренер. Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать.
Замены в перерыве? Это желание изменить ход матча и счет", – сказал Ротань.
Напомним, что "Александрия" не выигрывает в шести турах кряду.
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Источник:MEGOGO
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