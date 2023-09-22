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Григорчук: Во втором тайме хотели играть лучше, чем в первом. Понимаю, что легче говорить, чем это сделать
Комментарий тренера моряков после победы над Александрией
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 8-го тура УПЛ, в котором его команда
"Сегодня у нас было больше, чем раньше, футбольных моментов в атаке, которых мы стремимся достичь. Однако вместе с тем мы допустили много незначительных ошибок в начале атак. Это небольшой минус для нас. Впрочем, победа на выезде, такое количество голов – здесь больше позитива.
Во втором тайме мы не хотели отдавать "Александрии" инициативу. Мы хотели продолжать играть гораздо лучше, чем в первом тайме. Я понимаю, что мне легче говорить, чем это сделать. Однако у футболистов на подсознательном уровне есть такое. Однако мы в перерыве говорили, ни в коем случае не думать о счете и от этого отталкиваться.
Соперник тоже пытался добавить, больше нас прессинговать. Мы в этот момент принимали неправильные решения, ошибались, поэтому, возможно, из-за этого соперник был некоторое время острее и больше был с мячом", - сказал Григорчук.
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