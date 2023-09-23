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Рух — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Львовяне впервые в сезоне потерпели поражение в поединке против "ЛНЗ". И сегодня к ним в гости пожалует действующий чемпион Украины, который проведет экзамен на выносливость и качество игры. Смогут ли подопечные Виталия Пономарева сдержать нашествие "горняков"?
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Поединок "Рух" — "Шахтер" состоится в субботу, 23 сентября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на региональных каналах Общественного вещания и YouTube-канале Ruh TV. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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