  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Рух — Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух — Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Львовяне впервые в сезоне потерпели поражение в поединке против "ЛНЗ". И сегодня к ним в гости пожалует действующий чемпион Украины, который проведет экзамен на выносливость и качество игры. Смогут ли подопечные Виталия Пономарева сдержать нашествие "горняков"?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Рух" — "Шахтер" состоится в субботу, 23 сентября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на региональных каналах Общественного вещания и YouTube-канале Ruh TV. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Рух — Шахтер
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Григорчук: Во втором тайме хотели играть лучше, чем в первом. Понимаю, что легче говорить, чем это сделать
yellow-arrow
Хавбек ЛНЗ: В матче с Динамо хочется проявить себя по максимуму
yellow-arrow
Ротань - после 1:5 от Черноморца: Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции Шахтер (Донецк) УПЛ Рух (Львов) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде