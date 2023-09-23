Рух — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 сентября 2023

"Горняки" неудачно стартовали в групповом этапе Лиги Чемпионов. Однако в УПЛ они пока удерживают лидерство, на которое сейчас претендуют сразу четыре команды. Однако "Рух", который удачно стартовал в чемпионате, также борется за это право. Однако для этого нужно закрепиться в первой тройке.

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УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

"Рух" 19:00 "Шахтер"

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Новости "Руха"

В прошлом сезоне львовяне едва спаслись от вылета в Первую лигу. Однако сейчас "Рух" является одним из лидеров чемпионата. Футболисты начали новый розыгрыш УПЛ с трех побед над "Зарей", "Ворсклой" и "Полесьем". Однако в дальнейшем результаты несколько ухудшились — ничейные результаты с "Металлистом 1925" и "Колосом", а также первое поражение от "ЛНЗ".

Поэтому матч против донецкого "Шахтера" станет испытанием для подопечных Виталия Пономарева. Оно и неудивительно, ведь костяк команды _ молодые футболисты. Если им удастся показать хороший футбол и победить, то это однозначно поднимет настроение игрокам и тренерскому штабу, ведь увеличатся шансы на закрепление места в еврокубковой зоне. Вот что сказал сам коуч:

— Мы проанализировали наши ошибки и готовы к матчу против "Шахтера". Это лидер украинского футбола, который представляет страну в Лиге Чемпионов. Серьезный соперник, к которому мы готовимся с максимальной концентрацией и ставим высокие цели перед собой в этой игре.

Однако принимать гостей на "Арене Львов" придется без Марка Сапуги — он отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в предыдущих матчах.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Рунич, Квасница, Таллес, Соломон, Климчук

Новости "Шахтера"

"Горняки" сейчас являются лидерами УПЛ и стремятся оставаться на первой позиции как можно дольше, ведь отрыв от ближайших преследователей не так велик. Но матч Лиги Чемпионов в Гамбурге несколько испортил настроение подопечным Патрика ван Леувена — 1:3 против "Порту". Поэтому победа в ближайшем матче будет иметь и психологическое значение для команды. Несмотря на это, сам тренер "Шахтера" довольно тепло отозвался о встрече с португальским клубом:

— Я доволен игрой команды, доволен теми, кто дебютировал в Лиге чемпионов. Нужно много проанализировать, чтобы ошибки не повторились в чемпионате и Лиге чемпионов

"Шахтер" будет играть гостевой поединок с "Рухом" на "Арене Львов". Футболисты хорошо знакомы с этим стадионом, ведь сами часто выступают на нем в ранге номинальных хозяев (например, в матче с "Оболонью"). Но есть значительная проблема — куча травмированных футболистов. Надолго выбыли из стартового состава Траоре и Бондарь, до сих пор восстанавливаются Петряк и Швед, Матвиенко тоже пропустил несколько матчей. До сих пор неизвестна судьба Става Лемкина, который получил повреждение в матче против "Порту". Также добавляем в список выбывших Бондаренко, который второй раз подряд получил красную карточку и отбывает дисквалификацию.

Однако у Патрика ван Леувена есть преимущество — большая скамейка запасных. Поэтому выбирать замену есть из кого. Вполне вероятно, что коуч из Нидерландов обратит внимание на новичков клуба, которые стремятся доказать свой класс на поле.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Чигринский, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Келси

“Рух”-”Шахтер”. Статистика личных встреч

Эти клубы встречались 6 раз в рамках УПЛ. И статистика довольно красноречива — 5 побед "горняков" и одна ничья. Разница мячей — 8:1 в пользу донецкого клуба.

“Рух”-”Шахтер”. Последние матчи команд

Последний поединок "Руха" в УПЛ закончился неожиданным поражением от "ЛНЗ". Этот результат прервал 9-матчевую беспроигрышную серию львовян.

При этом результаты "Шахтера" несколько лучше — "горняки" в тяжелом поединке во Львове переиграли "Оболонь" со счетом 1:0.

“Рух”-”Шахтер”. Турнирное положение команд

"Рух" после 6 игр имеет 11 очков и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, а действующий чемпион страны лидирует с 17 очками после 7 туров. Этот матч может нарушить спокойствие "Шахтера", ведь поражение сократит отрыв от "Кривбасса" и может вывести львовян в зону еврокубков.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 3 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

“Рух”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты

“Рух”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Шахтера 0:1. Горняки выше классом и опытом. И несмотря на то, что "Рух" может попытаться испортить им нервы, мы прогнозируем минимальную победу "Шахтера".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.