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Рух — Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 сентября 2023
"Рух" поборется за возвращение в первую тройку
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Горняки" неудачно стартовали в групповом этапе Лиги Чемпионов. Однако в УПЛ они пока удерживают лидерство, на которое сейчас претендуют сразу четыре команды. Однако "Рух", который удачно стартовал в чемпионате, также борется за это право. Однако для этого нужно закрепиться в первой тройке.
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УПЛ. 8 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)
"Рух" 19:00 "Шахтер"
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Новости "Руха"
В прошлом сезоне львовяне едва спаслись от вылета в Первую лигу. Однако сейчас "Рух" является одним из лидеров чемпионата. Футболисты начали новый розыгрыш УПЛ с трех побед над "Зарей", "Ворсклой" и "Полесьем". Однако в дальнейшем результаты несколько ухудшились — ничейные результаты с "Металлистом 1925" и "Колосом", а также первое поражение от "ЛНЗ".
Поэтому матч против донецкого "Шахтера" станет испытанием для подопечных Виталия Пономарева. Оно и неудивительно, ведь костяк команды _ молодые футболисты. Если им удастся показать хороший футбол и победить, то это однозначно поднимет настроение игрокам и тренерскому штабу, ведь увеличатся шансы на закрепление места в еврокубковой зоне. Вот что сказал сам коуч:
— Мы проанализировали наши ошибки и готовы к матчу против "Шахтера". Это лидер украинского футбола, который представляет страну в Лиге Чемпионов. Серьезный соперник, к которому мы готовимся с максимальной концентрацией и ставим высокие цели перед собой в этой игре.
Однако принимать гостей на "Арене Львов" придется без Марка Сапуги — он отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в предыдущих матчах.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон, Рунич, Квасница, Таллес, Соломон, Климчук
Новости "Шахтера"
"Горняки" сейчас являются лидерами УПЛ и стремятся оставаться на первой позиции как можно дольше, ведь отрыв от ближайших преследователей не так велик. Но матч Лиги Чемпионов в Гамбурге несколько испортил настроение подопечным Патрика ван Леувена — 1:3 против "Порту". Поэтому победа в ближайшем матче будет иметь и психологическое значение для команды. Несмотря на это, сам тренер "Шахтера" довольно тепло отозвался о встрече с португальским клубом:
— Я доволен игрой команды, доволен теми, кто дебютировал в Лиге чемпионов. Нужно много проанализировать, чтобы ошибки не повторились в чемпионате и Лиге чемпионов
"Шахтер" будет играть гостевой поединок с "Рухом" на "Арене Львов". Футболисты хорошо знакомы с этим стадионом, ведь сами часто выступают на нем в ранге номинальных хозяев (например, в матче с "Оболонью"). Но есть значительная проблема — куча травмированных футболистов. Надолго выбыли из стартового состава Траоре и Бондарь, до сих пор восстанавливаются Петряк и Швед, Матвиенко тоже пропустил несколько матчей. До сих пор неизвестна судьба Става Лемкина, который получил повреждение в матче против "Порту". Также добавляем в список выбывших Бондаренко, который второй раз подряд получил красную карточку и отбывает дисквалификацию.
Однако у Патрика ван Леувена есть преимущество — большая скамейка запасных. Поэтому выбирать замену есть из кого. Вполне вероятно, что коуч из Нидерландов обратит внимание на новичков клуба, которые стремятся доказать свой класс на поле.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Конопля, Чигринский, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Келси
“Рух”-”Шахтер”. Статистика личных встреч
Эти клубы встречались 6 раз в рамках УПЛ. И статистика довольно красноречива — 5 побед "горняков" и одна ничья. Разница мячей — 8:1 в пользу донецкого клуба.
“Рух”-”Шахтер”. Последние матчи команд
Последний поединок "Руха" в УПЛ закончился неожиданным поражением от "ЛНЗ". Этот результат прервал 9-матчевую беспроигрышную серию львовян.
При этом результаты "Шахтера" несколько лучше — "горняки" в тяжелом поединке во Львове переиграли "Оболонь" со счетом 1:0.
“Рух”-”Шахтер”. Турнирное положение команд
"Рух" после 6 игр имеет 11 очков и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, а действующий чемпион страны лидирует с 17 очками после 7 туров. Этот матч может нарушить спокойствие "Шахтера", ведь поражение сократит отрыв от "Кривбасса" и может вывести львовян в зону еврокубков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|+5
|15
|0
|3
|Кривбасс
|7
|4
|2
|1
|13-6
|+7
|14
|0
|4
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|+4
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|+6
|9
|0
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|-1
|9
|0
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|-3
|9
|0
|10
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|-2
|7
|0
|12
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|13
|СК Днепр-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|0
|6
|0
|14
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|15
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
“Рух”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты
“Рух”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Шахтера 0:1. Горняки выше классом и опытом. И несмотря на то, что "Рух" может попытаться испортить им нервы, мы прогнозируем минимальную победу "Шахтера".
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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