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Олейник: Динамо навсегда в моем сердце, хоть я и не смог там закрепиться
Игрок с теплом вспоминает период в киевском клубе
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Полузащитник ЛНЗ Денис Олейник пообщался с пресс-службой УПЛ накануне матча команды против "Динамо":
— Мало кто из поколения нынешних болельщиков помнит, что вы являетесь воспитанником киевского "Динамо". Что вы помните в первую очередь, когда слышите о "Динамо"?
- Я прошел все ступени динамовской системы. Этот клуб в моем сердце, там я стал футболистом, всегда переживаю результаты этой команды, поскольку в структуре этого клуба я провел 8 лет.
Где-то чуть-чуть не хватило, чтобы закрепиться в основной команде, но тогда другое время было, тогда молодым не так доверяли, как сейчас. Но тот период всегда вспоминаю с теплом, благодарен клубу, потому что провел там хорошее время.
Потом я перешел в "Металлист", где также развивался, но благодаря "Динамо" я состоялся как футболист, - сказал Олейник.
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