ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" по потерянным очкам является лидером УПЛ, но фактические очки еще нужно добывать на футбольном поле. В том числе против ЛНЗ, который после смены тренера выглядит очень достойно.

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Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины.

VBET Лига. 8-й тур

17 сентября, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол