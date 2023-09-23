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ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ЛНЗ - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" по потерянным очкам является лидером УПЛ, но фактические очки еще нужно добывать на футбольном поле. В том числе против ЛНЗ, который после смены тренера выглядит очень достойно.

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Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 13:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины.

ЛНЗ (Черкассы) 13:00 "Динамо" (Киев)

VBET Лига. 8-й тур

17 сентября, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

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Трансляція матчу ЛНЗ - Динамо
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