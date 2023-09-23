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Полесье – Минай. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полесье - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Полесье – Минай. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" – более опытный, но "Полесье" более амбициозный и, в конце концов, богаче. Несмотря на то, что житомиряне только зашли в УПЛ, они выглядят фаворитами матча против закарпатцев.

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Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

23 сентября 2023. Житомир, “Центральный стадион”

“Полесье” 15:00 “Минай”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Полісся - Минай
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