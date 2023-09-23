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Ворскла - Кривбасс. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Кривбасс
Это будет матч со своей изюминкой – противостояние двух именитых, авторитетных украинских тренеров с опытом работы в Европе. Обе стремятся в этом сезоне зацепиться за зону еврокубков. Так что медлить нельзя.
Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23 сентября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины.
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УПЛ. Восьмой тур
23.09.2023. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле – Алексей Деревинский
"Ворскла" 17:00 "Кривбасс"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы Украины
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