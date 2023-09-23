Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
На определенном отрезке чемпионата "Рух" даже был лидером. Но сейчас лидер – "Шахтер". Поэтому для львовян это очень важный матч. И одновременно сложное испытание для проверки конкурентоспособности.
Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 19:00. Смотреть можно на Спорт 1, YouTube и Общественном.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 8 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)
"Рух" 19:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Суспільне, YouTube
Популярное сейчас
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
- Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024
- Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Новости по теме
- 13:26 Прогнозы на футбол Ворскла - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2023
- 17:45 Зарубежные Барселона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- 16:46 Зарубежные Ждем Малиновского. Лечче – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А