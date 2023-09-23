Рух – Шахтер. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

На определенном отрезке чемпионата "Рух" даже был лидером. Но сейчас лидер – "Шахтер". Поэтому для львовян это очень важный матч. И одновременно сложное испытание для проверки конкурентоспособности.

Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 19:00. Смотреть можно на Спорт 1, YouTube и Общественном.

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УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

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