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Рух – Шахтер. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Рух - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На определенном отрезке чемпионата "Рух" даже был лидером. Но сейчас лидер – "Шахтер". Поэтому для львовян это очень важный матч. И одновременно сложное испытание для проверки конкурентоспособности.

Матч восьмого тура УПЛ состоится в субботу, 23-го сентября, в 19:00. Смотреть можно на Спорт 1, YouTube и Общественном.

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УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

"Рух" 19:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — Суспільне, YouTube

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Трансляція матчу Рух - Шахтар
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