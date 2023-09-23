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Прядун - о матче с Динамо: Что-то похоже чувствуют люди, которые выходят играть против Манчестер Сити

Премьер-лига
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Игрок сравнил киевский клуб с английским грандом

Прядун - о матче с Динамо: Что-то похоже чувствуют люди, которые выходят играть против Манчестер Сити

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий ЛНЗ Максим Прядун поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 8-м туре УПЛ:

— Когда ты играешь против "Шахтера" или "Динамо", ты понимаешь, что это гранд украинского футбола. Думаю, что-то похожее чувствуют люди, которые выходят играть против "Манчестер Сити". С другой стороны, во время войны благодаря ВСУ мы играем, и видим, что многие легионеры не приезжают в наш чемпионат, поэтому и гранды подстраиваются под реалии. Потому любая команда может отобрать очки у каждой. Мы видели, что "Верес" играл вничью с "Шахтером" и "Динамо" проигрывало "Черноморцу". Со всеми можно играть, все в нашей голове.

— Как настраиваетесь?

– Сейчас все спокойно. Надо будет настраиваться непосредственно перед игрой в раздевалке. И не обращать внимания на то, кто против тебя играет, что это игроки сборной Украины. На поле они такие же люди и ты должен играть против них. А после матча посмотрим, что из этого вышло.

— Есть какая-нибудь особая подготовка к этому матчу?

— Готовимся в обычном режиме. У нас есть много разбора по каждому сопернику. Фактически перед каждой тренировкой у нас есть теория по 30-40 минут. Мы разбираем соперника и изучаем, как будем побеждать его.

— На каких особенностях "Динамо" делаете акцент?

— На игроках, прежде всего. Есть Буяльский, ключевая фигура команды. Вернулся Ярмоленко. Есть Ванат. Есть много качественных игроков, мы анализируем их игру и каждый из нас должен понимать, что делать в своей зоне, – сказал Прядун.

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В статье: Динамо (Киев) Максим Прядун ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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