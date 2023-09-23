Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб: Нужно понять, кто у Динамо ключевой игрок, и подумать, как его закрыть
Коуч поделился рецептом на предстоящий матч
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в УПЛ.
"Динамо" стало играть иначе. Раньше было больше работы на пространстве, с акцентом на фланговые атаки. В 2016 году я увлекался командой Сергея Реброва. Насколько четко была построена структура треугольников в 4-3-3. Если треугольник закрывается на одном фланге, идет разворот через опорные и продвижение через противоположный. Ощущение структурности игры было очень мощным. Не команда, а машина. Футбол на уровне шахмат!
Если брать последний матч с "Ворсклой", то выделю вход пяти игроков в пространство шириной примерно 30х10 метров. По сути это уже футзал, где решает индивидуальное мастерство таких технаров как Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Волошин… Иногда Караваев входил в зону проекции дальней штанги. Андриевский и Бражко отвечали за работу в подыгрыше – находясь немного позади.
Нужно понять – кто в этой команде ключевой игрок и думать, как его закрыть. Таких футболистов может быть двое. Но не больше. Ярмоленко, например, играет на первый взгляд теневую роль, но на самом деле она ключевая", - сказал Дулуб.
Популярное сейчас
- Дебютный старт Диалло. Стал известен состав Динамо на матч против ЛНЗ
- России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
- Месси рассказал, за какой клуб хочет поиграть в будущем
- Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО