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Дулуб: Нужно понять, кто у Динамо ключевой игрок, и подумать, как его закрыть

Премьер-лига
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Коуч поделился рецептом на предстоящий матч

Дулуб: Нужно понять, кто у Динамо ключевой игрок, и подумать, как его закрыть

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в УПЛ.

"Динамо" стало играть иначе. Раньше было больше работы на пространстве, с акцентом на фланговые атаки. В 2016 году я увлекался командой Сергея Реброва. Насколько четко была построена структура треугольников в 4-3-3. Если треугольник закрывается на одном фланге, идет разворот через опорные и продвижение через противоположный. Ощущение структурности игры было очень мощным. Не команда, а машина. Футбол на уровне шахмат!

Если брать последний матч с "Ворсклой", то выделю вход пяти игроков в пространство шириной примерно 30х10 метров. По сути это уже футзал, где решает индивидуальное мастерство таких технаров как Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Волошин… Иногда Караваев входил в зону проекции дальней штанги. Андриевский и Бражко отвечали за работу в подыгрыше – находясь немного позади.

Нужно понять – кто в этой команде ключевой игрок и думать, как его закрыть. Таких футболистов может быть двое. Но не больше. Ярмоленко, например, играет на первый взгляд теневую роль, но на самом деле она ключевая", - сказал Дулуб.

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В статье: Динамо (Киев) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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