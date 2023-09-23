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Бражко дальним ударом забил эффектный дебютный гол за Динамо
Это его восьмой матч в составе киевлян
Фото: ФК Динамо
В рамках восьмого тура УПЛ "Динамо" в гостях играет против ЛНЗ. Счет в этом матче был открыт на третьей минуте усилиями Владимира Бражко.
Удар в полузащитник получился очень эффектным. Хавбек с метров 35 поразил нижний угол ворот.
Это дебютный гол для Бражка в составе "Динамо". До этого за семь матчей он записал в свой актив один ассист.
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Добавим, что в прошлом сезоне в составе "Зари" Владимир оформил семь голов в чемпионате.
За ходом событий матча ЛНЗ – Динамо можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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