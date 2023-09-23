Дидик: С Шахтером играть – это удовольствие. Хотим показать себя как можно лучше

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о настроении команды после первого поражения в сезоне и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Шахтером".

– Конечно, после поражения всегда неприятно. Но на сегодняшний день мы уже забыли эту игру и двигаемся в хорошем настроении вперед.

— Уже проанализировали, в чем причина поражения ЛНЗ?

— Организация игры в общем, что в обороне, что в атаке. Мы не выполнили установку тренера, и это привело к поражению.

— Какие мысли перед матчем против "Шахтера"?

— С такими командами всегда хочется сыграть. Команда Лиги чемпионов, поэтому с нетерпением ждем этого матча, будем играть с удовольствием и хотим показать себя как можно лучше, – сказал игрок.