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Ярмоленко отличился четвёртым голом в сезоне. До рекорда Шацких еще 21 мяч

Премьер-лига
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Андрей – лидер в списке бомбардиров

Ярмоленко отличился четвёртым голом в сезоне. До рекорда Шацких еще 21 мяч

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В матче восьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ встречается с "Динамо". При счете 1:1 гол в ворота черкасчан забил Андрей Ярмоленко.

Для него этот мяч стал четвёртым в текущем сезоне. Пока он возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ.

В общем, это его 103-й гол в Украинской Премьер-лиге. До рекорда Максима Шацких еще 21 результативный удар.

За ходом событий матча ЛНЗ – "Динамо" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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