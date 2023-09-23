Премьер-лига
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Ярмоленко отличился четвёртым голом в сезоне. До рекорда Шацких еще 21 мяч
Андрей – лидер в списке бомбардиров
Фото: ФК Динамо
В матче восьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ встречается с "Динамо". При счете 1:1 гол в ворота черкасчан забил Андрей Ярмоленко.
Для него этот мяч стал четвёртым в текущем сезоне. Пока он возглавляет рейтинг бомбардиров УПЛ.
В общем, это его 103-й гол в Украинской Премьер-лиге. До рекорда Максима Шацких еще 21 результативный удар.
За ходом событий матча ЛНЗ – "Динамо" можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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