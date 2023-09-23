Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Це не сон": Рух объявил о начале сотрудничества со Степаном Гигой
Новый амбасадор львовян
Фото: ФК Рух
Львовское “Рух” продолжает расширять круг сотрудничества с медийными людьми. Сегодня львовяне объявили имя нового амбасадора клуба.
Им стал эстрадный певец, народный артист Украины Степан Гига. Соответствующее изображение исполнителя в футболке "Руха" клуб опубликовал на своих страницах в соцсетях.
Также "руховцы" выложили на своем YouTube-канале видео, на котором Степан Петрович прогуливается по базе "Рух" под свою песню "Цей сон, цей сон".
Ранее послами львовян стали радиоведущий Слава Демин и блогер Александр Волошин.
Популярное сейчас
- Бражко дальним ударом забил эффектный дебютный гол за Динамо
- Две больших "шишки". Буданов рассказал, кто сильно пострадал от удара по штабу ЧФ в Севастополе
- Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Новости по теме
- 12:59 Lifestyle Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- 21:38 Украинские Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура
- 21:21 Украинские Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ