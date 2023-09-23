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"Це не сон": Рух объявил о начале сотрудничества со Степаном Гигой

Премьер-лига
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Новый амбасадор львовян

"Це не сон": Рух объявил о начале сотрудничества со Степаном Гигой

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовское “Рух” продолжает расширять круг сотрудничества с медийными людьми. Сегодня львовяне объявили имя нового амбасадора клуба.

Им стал эстрадный певец, народный артист Украины Степан Гига. Соответствующее изображение исполнителя в футболке "Руха" клуб опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Также "руховцы" выложили на своем YouTube-канале видео, на котором Степан Петрович прогуливается по базе "Рух" под свою песню "Цей сон, цей сон".

Ранее послами львовян стали радиоведущий Слава Демин и блогер Александр Волошин.

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В статье: Рух (Львов)
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