"Це не сон": Рух объявил о начале сотрудничества со Степаном Гигой

Львовское “Рух” продолжает расширять круг сотрудничества с медийными людьми. Сегодня львовяне объявили имя нового амбасадора клуба.

Им стал эстрадный певец, народный артист Украины Степан Гига. Соответствующее изображение исполнителя в футболке "Руха" клуб опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Также "руховцы" выложили на своем YouTube-канале видео, на котором Степан Петрович прогуливается по базе "Рух" под свою песню "Цей сон, цей сон".

Ранее послами львовян стали радиоведущий Слава Демин и блогер Александр Волошин.