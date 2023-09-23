Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб о матче с Динамо: У нас снова детские ошибки в опорной зоне
Наставник ЛНЗ доволен игрой своих подопечных лишь на 50%
ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал
"Доволен игрой на 50%. В конце матча мы сделали счет 2:3 и имели еще 3 минуты, чтобы создать что-то еще.
Однако снова детские ошибки в опорной зоне. Относительно Лопыренка, будем разбираться, что с его здоровьем. Похоже, там не повреждение. Врач вечером будет смотреть", - поделился наставник ЛНЗ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ ТБ
Популярное сейчас
- России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
- Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- Две больших "шишки". Буданов рассказал, кто сильно пострадал от удара по штабу ЧФ в Севастополе
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bruce2017 (Philadelphia)
23.09.2023 в 17:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн