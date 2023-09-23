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Дулуб о матче с Динамо: У нас снова детские ошибки в опорной зоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ЛНЗ доволен игрой своих подопечных лишь на 50%

Дулуб о матче с Динамо: У нас снова детские ошибки в опорной зоне

ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Доволен игрой на 50%. В конце матча мы сделали счет 2:3 и имели еще 3 минуты, чтобы создать что-то еще.

Однако снова детские ошибки в опорной зоне. Относительно Лопыренка, будем разбираться, что с его здоровьем. Похоже, там не повреждение. Врач вечером будет смотреть", - поделился наставник ЛНЗ.

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В статье: Динамо (Киев) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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Bruce2017 (Philadelphia)
23.09.2023 в 17:09
Я чув цю плачевну риторику ще коли він був треніром ФК Львів, дитячі помилки і т д., а змін і результата ніякого!
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