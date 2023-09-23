Дулуб о матче с Динамо: У нас снова детские ошибки в опорной зоне

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Доволен игрой на 50%. В конце матча мы сделали счет 2:3 и имели еще 3 минуты, чтобы создать что-то еще.

Однако снова детские ошибки в опорной зоне. Относительно Лопыренка, будем разбираться, что с его здоровьем. Похоже, там не повреждение. Врач вечером будет смотреть", - поделился наставник ЛНЗ.