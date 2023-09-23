УПЛ. Полесье - Минай 2:1. Все еще без побед

“Полесье” проигрывало после первого тайма “Минаю”, но в перерыве Калитвинцев провел двойную замену, и новичок УПЛ смог дожать аутсайдера лиги.

У “Миная” были определенные кадровые проблемы перед матчем с “Полесьем”, но команда Шарана провела в целом неплохой матч, и тренеру закарпатцев сложило было принять этот результат. Игра была равной, хотя местами ощущалось преимущество игроков “Полесья” в классе. Однако, как в игре с “Черноморцем” в прошлом туре, новичок УПЛ провел первый тайм слабо. И снова Калитвинцев был решительным в своих действиях. В перерыве тренер “Полесья” провел две замены, еще две – на 62-й минуте. И это помогло хозяевам переломить ход матча.

“Полесье”, на самом деле забило свой первыми, но мяч Будковского был отменен из-за офсайда Макуана.

А затем свой гол неожиданно забил “Минай” – Твердохлеб сориентировался в чужой штрафной после углового.

Твердохлеб за короткий промежуток времени мог пройти путь от героя до антигероя. “Полесье” заработало странный пенальти – Твердохлеб наступил сопернику на ногу, падая после прыжка, и рефери Дмитрий Евтухов после долгих консультаций с VAR указал на точку. Однако Грицук подвел “Полесье”, бездарно исполнив пенальти. Бандура остался стоять на месте, и легко взял в руки удар Грицук паненкой.

“Полесье” все же удалось добиться своего во втором тайме. Ариэльсон не реализовал свой шанс, но дал отменный пас на Смолякова через трех защитников. Смоляков пробил не так, как хотел, но получилось даже лучше – Бандура оказался не у дел после черпачка.

И этот гол был не последним. “Минай” не смог должным образом выбить мяч со своей штрафной, и Мустафаев сыграл на добивании. У “Миная” был шанс сравнять счет – но если с двух метров в конце матча не попадать по воротам, о чем можно говорить.

2:1 – пятая победа “Полесья”, “Минай” остается последним.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Житомир, “Центральный стадион”

“Полесье” – “Минай” 2:1

Голы: Смоляков 68, Мустафаев 83 – Твердохлеб 38

На 45-й минуте Грицук не реализовал пенальти (вратарь)

“Полесье”: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Морозко – Кушниренко (Крушинский 46), Танковский (Огиря 71) – Макуана, Грицук (Мустафаев 62), Назаренко (Козак 62) – Будковский (Ариэльсон 46)

“Минай”: Бандура – Немчанинов, Чуев (Кравчук 86), Мельник – Булеза, Витенчук (Панасенко 86), Твердохлеб, Дмитрук – Рогозинский (Одраюк 71), Кораблин (Солдат 77) – Гуничев

Предупреждения: Огиря 71, Мустафаев 81 – Твердохлеб 45, Рогозинский 45+2, Коралин 65, Витенчук 76