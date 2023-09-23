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В погоне за первым местом. ЛНЗ - Динамо 2:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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ЛНЗ - Динамо ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇23.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

В погоне за первым местом. ЛНЗ - Динамо 2:4. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

В рамках 8-го тура УПЛ "ЛНЗ" принимал "Динамо". Киевляне быстро открыли счет уже на 3-й минуте, отличился Бражко.

Голевая феерия началась во втором тайме. Хозяева сравняли счет. Бойко, который вышел на замену, уверенно пробил пенальти. Киевский клуб не на долго потерял лидерство в матче. После пропущенного гола подопечные Луческу смогли забить еще три усилиями Ярмоленко, Буяльского и Волошина. Черкасский клуб реализовал второй шанс на 90+1.

После 8-и туров "ЛНЗ" занимает 11-ю строчку с 7-ю баллами в активе. "Динамо" продолжает путь к передовым позициям и занимает 5 место с 12-ю очками. Однако у киевлян 3 матча в запасе.

8-й тур УПЛ, сезон 2023/24
23 сентября, Черкассы, стадион "Черкассы-Арена"
ЛНЗ (Черкассы) - "Динамо" (Киев) 2:4
Голы: Бойко (61, пен.), Наумец (90+1) - Бражко (3), Ярмоленко (72), Буяльский (77, пен.), Волошин (90+4)

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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