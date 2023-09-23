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Полузащитник ЛНЗ Бойко сыграл против Динамо несмотря на трагедию в семье

Премьер-лига
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(1 голосов)

Еще и забил гол

Полузащитник ЛНЗ Бойко сыграл против Динамо несмотря на трагедию в семье

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Полузащитник черкасского "ЛНЗ" Виталий Бойко вчера потерял отца, но несмотря на трагедию в семье, вышел на игру против "Динамо" и смог реализовать 11-метровый. Об инциденте сообщил технический директор "ЛНЗ" Андрей Колесник:

"Виталий Бойко вчера потерял отца... Узнал об этом за несколько минут до предматчевой тренировки. Сегодня утром были похороны. Виталий по понятным причинам должен был пропустить сегодняшний матч против Динамо.

За несколько часов до игры Виталий позвонил и сказал, что хочет быть с командой. Он попал в заявку, и, разумеется, остался на скамейке запасных. Но травма капитана команды Максима Лопыренка в 1 тайме заставила тренерский штаб заменить его на Бойко. А во 2 тайме Виталий, получивший капитанскую повязку от травмированного Лопыренка, забил гол киевскому Динамо.

Боя, держись, мы тобой гордимся! Он все видел." - посочувствовал известный блогер в своем телеграм-канале.

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В статье: Виталий Бойко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.09.2023 в 18:15
Співчуття Віталію ...
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