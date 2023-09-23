Калитвинцев: В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Минаем" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Мы пытались действовать агрессивно с первых минут, но "Минай" был несогласен с этим. Мы увидели их характер. В первом тайме было много борьбы, а футбола с нашей стороны я не увидел.

После перерыва сделали замены. Ребята активно вошли, включили характер, без которого нельзя играть в футбол, и не хотели проигрывать. Понравилось это, но качество игры должно быть лучше", - рассказал наставник "волков".