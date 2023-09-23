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Калитвинцев: В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел
Мысли наставника "Полесья" после волевой победы
УПЛ ТБ
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал
"Мы пытались действовать агрессивно с первых минут, но "Минай" был несогласен с этим. Мы увидели их характер. В первом тайме было много борьбы, а футбола с нашей стороны я не увидел.
После перерыва сделали замены. Ребята активно вошли, включили характер, без которого нельзя играть в футбол, и не хотели проигрывать. Понравилось это, но качество игры должно быть лучше", - рассказал наставник "волков".
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