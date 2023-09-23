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Калитвинцев: В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел

Премьер-лига
(1 голосов)

Мысли наставника "Полесья" после волевой победы

Калитвинцев: В первом тайме футбола с нашей стороны я не увидел

УПЛ ТБ

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Минаем" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Мы пытались действовать агрессивно с первых минут, но "Минай" был несогласен с этим. Мы увидели их характер. В первом тайме было много борьбы, а футбола с нашей стороны я не увидел.

После перерыва сделали замены. Ребята активно вошли, включили характер, без которого нельзя играть в футбол, и не хотели проигрывать. Понравилось это, но качество игры должно быть лучше", - рассказал наставник "волков".

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) ФК Минай
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Источник:
УПЛ ТБ

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