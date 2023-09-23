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Рух - Шахтер. Известны стартовые составы команд
Поединок начнется в 19:30
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" и львовский "Рух" объявили стартовые составы команд на поединок 8-го тура УПЛ:
"Шахтер": Ризнык, Гочолейшвили, Козик, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Келси, Судаков
Запасные: Рудько, Пузанков, Чигринский, Мироши, Конопля, Кастилло, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Сикан, Вьюнник
"Рух": Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбик, Роман, Эдсон, Таллес, Пастух, Квасница, Климчук, Соломон
Запасные: Панькив, Лях, Мисик, Довгий, Альваренга, Холод, Федор, Притула, Плюман, Теслюк, Рунич
Горняки возглавляют турнирную таблицу - 17 очков в 7 матчах. Львовяне на 6 месте с 11-ю баллами.
Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей
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