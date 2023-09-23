Рух - Шахтер. Известны стартовые составы команд

Донецкий "Шахтер" и львовский "Рух" объявили стартовые составы команд на поединок 8-го тура УПЛ:

"Шахтер": Ризнык, Гочолейшвили, Козик, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Келси, Судаков

Запасные: Рудько, Пузанков, Чигринский, Мироши, Конопля, Кастилло, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Сикан, Вьюнник

"Рух": Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбик, Роман, Эдсон, Таллес, Пастух, Квасница, Климчук, Соломон

Запасные: Панькив, Лях, Мисик, Довгий, Альваренга, Холод, Федор, Притула, Плюман, Теслюк, Рунич

Горняки возглавляют турнирную таблицу - 17 очков в 7 матчах. Львовяне на 6 месте с 11-ю баллами.