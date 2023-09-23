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Шаран: Замены у Полесья и у нас - это небо и земля

Премьер-лига
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Наставник "Миная" о гостевом поражении

Шаран: Замены у Полесья и у нас - это небо и земля

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение от "Полесья" в рамках 7-го тура УПЛ.

"У нас были проблемы в опорной зоне. Не могли сыграть Ралюченко и Петько. Молодой Кораблин сыграл неплохо.

Сегодня мне действительно понравилась игра нашей команды, потому что мы превосходили соперника в первом тайме. Однако замены у "Полесья" и у нас - это небо и земля. За счет этого они и дожали нас.

Хотя и у нас были моменты сравнять счет. Сейчас будет тяжелая поездка домой. Половина команды поедет в Сумы на игру на Кубок. А мы будем готовиться дальше", - рассказал наставник закарпатской команды.

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В статье: Владимир Шаран Полесье (Житомир) ФК Минай
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Источник:
УПЛ ТБ

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