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Шаран: Замены у Полесья и у нас - это небо и земля
Наставник "Миная" о гостевом поражении
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"У нас были проблемы в опорной зоне. Не могли сыграть Ралюченко и Петько. Молодой Кораблин сыграл неплохо.
Сегодня мне действительно понравилась игра нашей команды, потому что мы превосходили соперника в первом тайме. Однако замены у "Полесья" и у нас - это небо и земля. За счет этого они и дожали нас.
Хотя и у нас были моменты сравнять счет. Сейчас будет тяжелая поездка домой. Половина команды поедет в Сумы на игру на Кубок. А мы будем готовиться дальше", - рассказал наставник закарпатской команды.
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