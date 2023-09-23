  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье - Минай 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Минай 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Шарана все еще без побед

Полесье - Минай 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Украины команда Юрия Калитвинцева обыграла подопечных Владимира Шарана. Счет в этой встрече открыли гости. Голом на 38-й минуте отметился Твердохлеб. Однако во втором тайме "волки" совершили камбэк и вырвали победу. "Минай" продолжает идти в этой кампании без побед. В свою очередь для "Полесья" это уже 5-я победа в этом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Житомир, “Центральный стадион”

“Полесье” – “Минай” 2:1

Голы: Смоляков 68, Мустафаев 83 – Твердохлеб 38

На 45-й минуте Грицук не реализовал пенальти (вратарь)

“Полесье”: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Морозко – Кушниренко (Крушинский 46), Танковский (Огиря 71) – Макуана, Грицук (Мустафаев 62), Назаренко (Козак 62) – Будковский (Ариэльсон 46)

“Минай”: Бандура – Немчанинов, Чуев (Кравчук 86), Мельник – Булеза, Витенчук (Панасенко 86), Твердохлеб, Дмитрук – Рогозинский (Одраюк 71), Кораблин (Солдат 77) – Гуничев

По теме
yellow-arrow
Калитвинцев: Замены у Полесья и у нас - это небо и земля
yellow-arrow
Рух - Шахтер. Известны стартовые составы команд
yellow-arrow
Поединок претендентов. Текстовый онлайн матча УПЛ Рух - Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде