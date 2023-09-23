Полесье - Минай 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Украины команда Юрия Калитвинцева обыграла подопечных Владимира Шарана. Счет в этой встрече открыли гости. Голом на 38-й минуте отметился Твердохлеб. Однако во втором тайме "волки" совершили камбэк и вырвали победу. "Минай" продолжает идти в этой кампании без побед. В свою очередь для "Полесья" это уже 5-я победа в этом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур. Житомир, “Центральный стадион”

“Полесье” – “Минай” 2:1

Голы: Смоляков 68, Мустафаев 83 – Твердохлеб 38

На 45-й минуте Грицук не реализовал пенальти (вратарь)

“Полесье”: Бойко – Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Морозко – Кушниренко (Крушинский 46), Танковский (Огиря 71) – Макуана, Грицук (Мустафаев 62), Назаренко (Козак 62) – Будковский (Ариэльсон 46)

“Минай”: Бандура – Немчанинов, Чуев (Кравчук 86), Мельник – Булеза, Витенчук (Панасенко 86), Твердохлеб, Дмитрук – Рогозинский (Одраюк 71), Кораблин (Солдат 77) – Гуничев