УПЛ. Ворскла - Кривбасс 1:4. Неожиданно легко

Были основания ждать от этого матча хорошего, содержательного футбола. Команды – далеко не худшие по комплектации по меркам украинской Премьер – лиги, хотя дело даже не в том. Главная изюминка – это тренерское противостояние Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника. Оба постоянно фигурируют в списке лучших отечественных специалистов, оба имеют за плечами немалый опыт, в том числе европейский.

Хотя сегодня так сложилась ситуация, что решали именно кадры. Не кадровые решения, а ошибки кадров. Два из трех голов в первом тайме – это следствие индивидуальных ошибок в центре поля. А еще один – следствие везения.

Обо всем – по порядку. "Ворскла" лучше начала матч. Больше держала мяч и постепенно наседала на ворота Клищука. Хотя и без особой остроты. Создать креатив удалось после перехвата в центре поля. Ошибку допустил Задерака. Нестеренко с фланга отдал на Степанюка, идеально умеющего открываться под мяч в таких ситуациях. Руслан не пробил, но отдал пяткой шикарный пас на Челядина. Тот из пределов штрафной без проблем переиграл Клищука.

"Кривбасс" после этого некоторое время находился в шоковом состоянии – не мог связать в кучу хотя бы несколько передач. Но так продолжалось недолго. Гостям удалось прийти в себя благодаря моменту Кожушко. Дибанго хорошо подал с фланга, Сантана опередил нападающего "Кривбасса", но чуть не срезал мяч в свои ворота.

Прорвало уже через несколько минут, когда в эпицентре событий были все те же люди. Дибанго еще на начальной фазе принял участие в наступлении, мяч доставили к Задераке. Он фланговой передачей искал Кожушко, но мяч никого не задел, ударился перед Исенко о газон и юркнул в дальний угол. Без фарта не обошлось, но фарт любит тех, кто старается.

Неприятности "Ворсклы" только начались. Моменты Бизиманп и Кожушко должны были уже максимально насторожить Скрипника. Может, и насторожили, но помочь тренер никак не мог. Ошибка Сантаны в центре поля, Илич отобрал и отдал на Вакулко, тот нашел разрезной передачей Кожушко, а тот из свободной зоны хорошо пробил в неприкрытый Исенко угол.

В первом тайме игра была сделана, хотя команды и обменялись еще опасными ударами (Понедельник и Нестеренко).

Для "Ворсклы" это был вызов перед вторым таймом, но команда Скрипника волю в кулак не собрала. Похоже, что полтавчане смирились с поражением уже после второго пропущенного. А "Кривбасс" в такой ситуации добил: Понедельник обострил атаку, Илич наугад прострелил вторым темпом, Кожушко оказался на мяче после серии рикошетов и оформил дубль.

После этого инициатива отошла к "Ворскле", но "Кривбасс" против этого особо и не выступал. Напротив, гости на контратаке могли забить еще, но на этот раз Кожушко помешал Исенко. Полтава ответила моментом Степанюка после навеса Пердуты: Клищук был на месте.

Игра совсем потеряла динамику, но "Кривбасс" не потерял желания. В конце концов, забил четвертый мяч на индивидуальном мастерстве Дибанго. Примечательно, что Иван разогнался после вбрасывания аута и передачи Дебелко. Это был приговор сегодняшним амбициям "Ворсклы".

Ожидание оправдал только "Кривбасс". А вот "Ворскла" разочаровал. Даже несмотря на первый забитый в матче гол, полтавчане слишком легко отдали сопернику три очка. Так нельзя.

УПЛ. Восьмой тур. 23.09.2023

Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Ворскла" – "Кривбасс" 1:4

Голы: Челядин18 – Задерака 31, Кожушко 36, Кожушко 51, Дибанго 82

"Ворскла": Исенко – Корниенко, Павлюк, Якубу (Хрипчук 69), Бацула, Кане, Сантана (Островский 84) – Пердута, Нестеренко, Челядин (Крупский 84) – Степанюк

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Задерака (По 76), Илич (Татарков 71), Вакулко (Приходько 71), Хомченовский – Кожушко (Дебелко 62)

Предупреждение: Сантана 43, Якубу 57 – Кожушко 21, Дебелко 90+2