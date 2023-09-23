  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Никакие защитники, лучше наших, не захотят к нам ехать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Никакие защитники, лучше наших, не захотят к нам ехать

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер киевлян дал послематчевое интервью

Луческу: Никакие защитники, лучше наших, не захотят к нам ехать

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал интервью после выездного матча против черкасского ЛНЗ, в котором его подопечные победили со счетом 4:2:

"Сегодня был очень тяжелый матч, и я знал об этом, ведь видел поединки ЛНЗ против "Руха" и "Днепра-1". Также я знал, что они играют очень быстро, не держа мяч. А их контратаки очень опасны, ведь они не боятся рисковать.

В их составе есть сильные игроки, как, например, Наумец и Бойко, который играл во втором тайме. Также я подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы забить быстрый мяч. Если это не удастся, нам будет очень трудно, ведь команда, которая из второй лиги прошла путь в Премьер-лигу, очень мотивирована. Да, у нее нет большого опыта, впрочем, у них мало молодых игроков, как в нашей команде, которым 19-20 лет. Их игрокам около 30-ти."

На вопрос об усилении центра защиты коуч ответил:

"Дело в том, что никакие защитники, лучше тех, которые у нас есть сейчас, не захотят сюда приехать. Вы видите, те иностранцы, которые к нам пришли - Рамирес, Перрис - сразу покинули команду. Иностранные игроки, которые приезжают к нам, уже через два месяца хотят уйти. Потому что у нас война, они боятся, их семьи просят их уехать.

Поэтому для нас гораздо важнее выращивать собственных воспитанников. Когда ситуация в Украине нормализуется, мы должны подумать о приобретении опытных футболистов в защиту - это уже будет моей проблемой."

Также Луческу рассказал, насколько он доволен, как Бражко заменяет бывшего капитана киевлян Сергея Сидорчука:

"Я уже отвечал на этот вопрос. Сидорчук сделал много для "Динамо", думаю, он вернется, когда у него там закончится контракт, ведь он - символ "Динамо". Он всегда делал максимум, работал на пределе своих возможностей, отдавал все команде и заслужил на три года поехать в Бельгию со своей семьей, в которой четверо детей. Для него было трудно быть в Украине, в то время, как его семья жила в Варшаве. Детям нужен отец."

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Кривбасс 1:4. Камбэк Вернидуба. Видео обзор матча
yellow-arrow
5-е удаление Шахтера с начала сезона. На этот раз - Ракицкий
yellow-arrow
Вернидуб: Первые 15-20 минут в нашем исполнении был беспорядок
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде