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Луческу: Никакие защитники, лучше наших, не захотят к нам ехать
Тренер киевлян дал послематчевое интервью
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал интервью после выездного матча против черкасского ЛНЗ, в котором его подопечные победили со счетом 4:2:
"Сегодня был очень тяжелый матч, и я знал об этом, ведь видел поединки ЛНЗ против "Руха" и "Днепра-1". Также я знал, что они играют очень быстро, не держа мяч. А их контратаки очень опасны, ведь они не боятся рисковать.
В их составе есть сильные игроки, как, например, Наумец и Бойко, который играл во втором тайме. Также я подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы забить быстрый мяч. Если это не удастся, нам будет очень трудно, ведь команда, которая из второй лиги прошла путь в Премьер-лигу, очень мотивирована. Да, у нее нет большого опыта, впрочем, у них мало молодых игроков, как в нашей команде, которым 19-20 лет. Их игрокам около 30-ти."
На вопрос об усилении центра защиты коуч ответил:
"Дело в том, что никакие защитники, лучше тех, которые у нас есть сейчас, не захотят сюда приехать. Вы видите, те иностранцы, которые к нам пришли - Рамирес, Перрис - сразу покинули команду. Иностранные игроки, которые приезжают к нам, уже через два месяца хотят уйти. Потому что у нас война, они боятся, их семьи просят их уехать.
Поэтому для нас гораздо важнее выращивать собственных воспитанников. Когда ситуация в Украине нормализуется, мы должны подумать о приобретении опытных футболистов в защиту - это уже будет моей проблемой."
Также Луческу рассказал, насколько он доволен, как Бражко заменяет бывшего капитана киевлян Сергея Сидорчука:
"Я уже отвечал на этот вопрос. Сидорчук сделал много для "Динамо", думаю, он вернется, когда у него там закончится контракт, ведь он - символ "Динамо". Он всегда делал максимум, работал на пределе своих возможностей, отдавал все команде и заслужил на три года поехать в Бельгию со своей семьей, в которой четверо детей. Для него было трудно быть в Украине, в то время, как его семья жила в Варшаве. Детям нужен отец."
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