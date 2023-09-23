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УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость!

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Преимущество в матче было скорее за хозяевами поля

УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость!

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Приезд "Шахтера" во Львов не вызвал особого пиетета у Виталия Пономарева и его команды. Оно и понятно, ведь "Рух" сейчас борется за возвращение в зону еврокубков. Поэтому львовяне хотели сделать все, чтобы выгрызть минимум одно очко в этом матче.

Дебют поединка был спокойным, однако при определенном преимуществе гостей в контроле мяча. Но "Рух" был нетерпеливым и пошел играть контактно. Это закончилось тем, что Климчук едва не нарвался на "горчичник" после подсечки Бондаренко. Похоже, Виталий Романов не хотел портить дух игры. Возможно, именно это зарядило львовян на два подряд острых момента: Пастух пробил метров с 20-и в перекладину, а Слюбик послал мяч выше ворот.

УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость! - изображение 1

Хозяева поля пытались давить на ворота соперника, однако "горняки" все же забили первыми. Крыськив обыгрался с Судаковым и Георгий дал в дальний угол ворот Ледвия. Однако у "Шахтера" неожиданно появились проблемы: Ракицкий у лицевой подкатился под Квасницу, сначала сыграл в мяч, но затем двумя ногами заплел ногу вингера "Руха" с риском травмы! Этот момент Виталий Романов должен был просматривать на VAR, однако решение было решительным — красная карточка. Она стала пятой для "горняков" в этом сезоне и восьмой для 44-го номера дончан в целом в УПЛ. Львовяне сразу же забили после розыгрыша штрафного, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Конечно, ван Леувену будет кого поставить в следующем матче, но на тот момент это стало проблемой. Поэтому вполне логично коуч выпустил на поле защитника — он доверил место новичку Мироши. Танзаниец неожиданно сыграл в матче Лиги Чемпионов против "Порту", чем и мог заслужить доверие тренера. А отсутствие игрока на поле зарядило подопечных Виталия Пономарева, поэтому они пошли вперед. До конца "Шахтер" ожидаемо играл в низком блоке, но "Рух" пытался поджимать игроков гостей. И это вылилось в еще одну атаку "руховцев": Сыч успел выскочить из-под Азарова в штрафной площадке и прострелил, но Ризнык спас ворота. На нее гости ответили нерезультативным выпадом Зубкова. А заканчивали тайм "горняки" в меньшинстве, поскольку Крыськив покинул поле из-за повреждения.

УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость! - изображение 2

В целом первый тайм был активным, однако с вопросами к судейству Романова. Самым ярким в этом плане был момент с приемом мяча Гочолеишвили в собственной штрафной. Сфера коснулась руки, однако рефери не поставил пенальти (хотя в сегодняшнем матче между "ЛНЗ" и "Динамо" судья назначил 11-метровый за похожий эпизод у Караваева). Конечно, мы можем говорить о различной трактовке, но все же в действиях рефери должна быть определенная последовательность.

Во втором тайме активные действия "Руха" продолжились: Климчук в первой же атаке вышел один на один с Ризныком, но снова попал в офсайд. Крыськив вернулся на поле, поэтому ван Леувен не проводил изменений в атакующем звене. Он и забил второй гол для "Шахтера", но и его также отменил Виталий Романов. Несмотря на достаточное количество возможностей для обеих команд, горняки преимущественно убивали время. Оно и понятно, ведь минимальная задача на матч была выполнена.

УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость! - изображение 3

Но львовяне не собирались сдаваться и продолжали навал на ворота Ризныка. Сыч, Дидык, Плюмен — все они имели возможность "размочить" счет. Однако будто какая-то невероятная сила (а может и решение Романова) не давали осуществиться планам Виталия Пономарева и его игроков. "Рух" продолжал поджимать "горняков" до самого финального свистка и это вылилось в долгожданный гол Слюбика мощным ударом с 25 метров. Радости команды не было предела, ведь хозяева отобрали очки у действующего чемпиона и реализовали численное преимущество. И несмотря на кучу преград со стороны Фортуны (и рефери), справедливость наконец свершилась!

фото: медиацентр ФК "Рух"

УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

"Рух" — "Шахтер" 1:1

Голы: Слюбик 88 — Судаков 18

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюман 52), Таллес (Федор 66), Пастух, Квасница (Рунич 77), Соломон (Теслюк 66), Климчук

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко (Конопля 70), Судаков (Назарина 70), Зубков (Сикан 82), Крыськив (Кастилло 82), Келси (Мироши 22)

Предупреждения: Эдсон 48, Климчук 63 — Степаненко 67, Ризнык 87, Кастилло 90+2

Удаление: Ракицкий 20 (прямая красная)

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Рух (Львов)
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Комментарии (63)
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Hanter44 (Baburka)
23.09.2023 в 21:37
Интересно-во сколько обошлось кОЗловскому удаление Ракицкого?
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+1
0
avatar
vismut (Запорожье)
23.09.2023 в 21:36
Где справедливость? Ведь сами написали, что сначала Ракицкий сыграл в мяч! Всё. Точка. Это как если бы сначала было вне игры.
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+1
0
Матч Футболович
23.09.2023 в 21:35
"спаведливость" в названии статьи - как насмешка над здравым смыслом. Этот 3,14дарас со свистком, высосал с пальца удаление низашто, заставил полтора тайма играть в меньшистве, поломав игру уже к 20-й минуте... "справедливость" - карманное судейство, рисуйте уже "компьютерный" гол сразу, клоуны блд
Ответить
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:37
Не призначено пенальті за гру рукою Гочолеішвілі, а Динамо призначили за аналогію, Не зараховано вірний гол Руху на 46 хвилині. Як так можна судити?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:38
не заикайся, клоунесса!
0
0
avatar
Американец 2000
23.09.2023 в 21:34
Луческу от таких судейств когда он был в Шахтёре пеной исходил и шапку швырял ! Неужели в Шахтёре сейчас некому бороться от этого судейского произвола ????Этого судью надо навечно убрать из футбола (((((
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+2
0
Kaiso Vegas
23.09.2023 в 21:28
Ох і у збіговисько перетворилась команда пр Леувені: командної гри – 0, на полі грають якісь привезені ноунейми-аматори. Не розумію чого усі від нього у захваті, поки що усе виглядає так, ніби Патрік просто грається собі у тренера
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0
-4
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:29
Не розумію, чого ти вважаєш що від Леувена всі в захваті
Ответить
+1
0
Kaiso Vegas
23.09.2023 в 21:34
Суджу з коментарів тут та в інших футбольних комьюніті, зокрема на ютьюб
0
0
Kaiso Vegas
23.09.2023 в 21:34
А ще по великій кількості дизлайків постам типу мого вище
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:36
Так, у захваті і Палкін і Црна!
0
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
23.09.2023 в 21:26
Матч непоганий. Але Козловський на фоні бокалів і пляшок з алкоголем- це дно!
Ответить
+5
0
avatar
Американец 2000
23.09.2023 в 21:27
Царёк бл. (((((
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:28
Свято в людини
Ответить
0
0
наварін (Київ)
23.09.2023 в 21:22
Молодці Рух
Ответить
+1
-5
avatar
Американец 2000
23.09.2023 в 21:23
Пдрсы они ((((((
Ответить
+3
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:24
Це ти такий.
+2
-4
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:27
слюни подотри чмо черниговское
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:34
Ти помилився сайтами, твої коментарі у чемпіонатах днр і лнр.
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.09.2023 в 21:18
Жаль не дожали донецких вонючек. Еще бы судья добавил 10 минут и точно б забили Ризнику победный!
Ответить
+3
-4
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:22
е.....й уже тут
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
23.09.2023 в 21:15
Да уж.. при Йове Команда была, а при Леувене сброд, какой-то, размазня, какая-то, ни идеи, ни мысли, них уя.
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:19
робот - дубль
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:14
Впору задуматься о легком игровом кризисе. С самого начала сезона складывется впечатление, что команда выбита из колеи. И впервую очередь из-за смены тренера. Не скажу что хорват был магистр-гуру, да и голландец тоже не физрук, но пока что его идеи в команде не приживаются, отсюда и неуверенная игра большинства футболистов и потери очков вместе с ней.
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+3
0
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Американец 2000
23.09.2023 в 21:14
Позор УПЛ и федерации (((((Тянут динамо за уши ((((((Очень похожее было удаление когда рух играл с Металлистом 1925 Игрок руха сбивает игрока Металлиста в штрафной площади , а судья вместо назначения очевидного пенальти удаляет игрока Металлиста 1925 за симуляцию ( вторая жёлтая ) ((((((Позор такому судейству и такой позорной команде (((((Царьки команд всё покупают ((((((((
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:16
трёхподбородочный порешал
Ответить
+2
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:22
100 відсотків згоден, позор такому суддійству . Беззаконня, судді тянуть шахтьор , а Динамо топлять. Не призначено пенальті за гру рукою Гочолеішвілі, а Динамо призначили за аналогію, Не зараховано вірний гол Руху на 46 хвилині. Як так можна судити? Тянуть шахтьор як тільки можуть....
Ответить
+2
-3
avatar
Американец 2000
23.09.2023 в 21:25
Иди ты на х...й сказочный д - б ((((((
+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:26
На 46 хв був офсайд. А ти точно зрячий?
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:28
какой зрячий такой ник себе напишет?)))
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:29
Ну те що ти х-й навіть не казковий , це давно видно, і на рахунок деб-ства теж не заперечую, його зразу видно.
0
0
Грязный Гаррик (C)
23.09.2023 в 21:12
Иметь вар и такие нелепые решения...Ужас кто это смотрит вообще..Реальная Базар-Лига...
Ответить
+3
0
Море23 (Одесса)
23.09.2023 в 21:10
100% вытянут динамо . Донецку не дадут 2 раза подряд чемпионом быть
Ответить
+5
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:11
100 відсотків шахтьор тягнуть.
Ответить
+3
-5
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:12
хлебало прикрой ....
+4
-4
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:17
Те що тягнуть - згоден, але ж тягнуть донизу
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:21
Я ще раз тобі пишу, ти помилився сайтами, твої коментарі у чемпіонатах днр і лнр
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:13
надо шахтёру дупамо в очных встречах гупать!
Ответить
+1
-3
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:18
с кем-ослом бондаренко,двумя .....грузинами и .....сиканом?и тренер ещё тот .....тупые замены.убрать судакова,зубкова и крыськива.этот рух нужно было обыгрывать и в меньшинстве
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:20
Я думаю, нагупають.
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:10
и уберите дятла бондаренко, а купите пихалёнка! этот идиот вместо паса начинает крутиться на месте, вместо получить-ударить - пропускает на другого игрока...
Ответить
+3
-1
Море23 (Одесса)
23.09.2023 в 21:09
Беспредел . судьи тащут Динамо в тяжелых матчах и топят Шахтер. Красная ракицкому за что. Чисто в мяч там даже желтой не было. Что касается Шахтёра тупой перепуганный и тренер меняет Судакова, Зубкова и Крискива трех лучших . зато два нулевых грузина играют каждую игру . так перепуганный Ризник вечно. Динамо будет чемпионом , но разве что еще президентский Кривбасс вытянут
Ответить
+5
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:18
Беззаконня, судді тянуть шахтьор , а Динамо топлять. Не призначено пенальті за гру рукою Гочолеішвілі, а Динамо призначили за аналогію, Не зараховано вірний гол Руху на 46 хвилині. Як так можна судити? Тянуть шахтьор як тільки можуть....
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:20
слепыш, пересмотри моменты!
0
-2
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:23
подстилка дырявая
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:31
Перше, ти помилився сайтами, твої коментарі у чемпіонатах днр і лнр, друге, якби ти не був підстилкою, Донецьк би був Україною. 
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
23.09.2023 в 21:33
А те що ти пишеш зараз Донецьк Україна, у 2014 році потрібно було відбивати Донецьк Україна.
0
-1
Грязный Гаррик (C)
23.09.2023 в 21:09
Слава Руху!Футболистам Руха Слава!Браво!!!)Гуляемся до утра!
Ответить
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:07
жк степаненко тоже левейшая - он плечом оттеснял йуховца
Ответить
+2
-4
Alex-696 (Немирів)
23.09.2023 в 21:09
Жовта за суперечку з арбітром. Порушення на жовту не тягнуло.
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:10
он не спорил, а СПРАШИВАЛ! тем более, что на правах капитана - законное право!
+2
-3
Alex-696 (Немирів)
23.09.2023 в 21:11
Та швидше не питав, а напхав х.їв боковому)))
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:12
напхав - это с "!", а не с "?"
0
-2
Alex-696 (Немирів)
23.09.2023 в 21:12
Як на мене, то "!!!!" )))
+1
-1
Матч Футболович
23.09.2023 в 21:31
Напихать там было за что. Скажем откровенно этот 3,14дарас полтора тайма заставил играть Шахту в меньшинстве низашто.
+1
0
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:06
гнать надо этого голландца и побыстрее.и сикана на....
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:07
сикан - 4мище тупое! вышло на 10 минут, а ни отбора, ни паса нормального
Ответить
+2
-2
Грязный Гаррик (C)
23.09.2023 в 21:13
ты же кричал что Сцикан техничный типо молодого Зидана...твои слова,потный?
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:14
ты ваще епанутая, овчина???))))) не пей больше, а то и так козлом скачешь))
+2
-2
Матч Футболович
23.09.2023 в 21:33
Я вообще незнаю кто-что в этом Сикане увидел?! Никакой. Еще по Бохумам в аренду ходит. Напоминает мне такого же никакущего Борячука, полагаю и итог карьеру будет одинаковый. В каком-нибуль днище.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:06
клоуны, какая справедливость? чистый вынос мяча от ракицкого, а йуховец даже не подумал поберечь свои ноги
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+3
-4
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 21:06
Похоже, что по тем или иным причинам, в этом сезоне Шахтеру чемпионом не стать.
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+3
-2
fanatSD (донецк)
23.09.2023 в 21:10
видимо зря поменяли тренера.да при йовичевиче плевались.но то что с командой происходит сейчас.
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+3
-2

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