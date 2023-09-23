УПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость!

Приезд "Шахтера" во Львов не вызвал особого пиетета у Виталия Пономарева и его команды. Оно и понятно, ведь "Рух" сейчас борется за возвращение в зону еврокубков. Поэтому львовяне хотели сделать все, чтобы выгрызть минимум одно очко в этом матче.

Дебют поединка был спокойным, однако при определенном преимуществе гостей в контроле мяча. Но "Рух" был нетерпеливым и пошел играть контактно. Это закончилось тем, что Климчук едва не нарвался на "горчичник" после подсечки Бондаренко. Похоже, Виталий Романов не хотел портить дух игры. Возможно, именно это зарядило львовян на два подряд острых момента: Пастух пробил метров с 20-и в перекладину, а Слюбик послал мяч выше ворот.

Хозяева поля пытались давить на ворота соперника, однако "горняки" все же забили первыми. Крыськив обыгрался с Судаковым и Георгий дал в дальний угол ворот Ледвия. Однако у "Шахтера" неожиданно появились проблемы: Ракицкий у лицевой подкатился под Квасницу, сначала сыграл в мяч, но затем двумя ногами заплел ногу вингера "Руха" с риском травмы! Этот момент Виталий Романов должен был просматривать на VAR, однако решение было решительным — красная карточка. Она стала пятой для "горняков" в этом сезоне и восьмой для 44-го номера дончан в целом в УПЛ. Львовяне сразу же забили после розыгрыша штрафного, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Конечно, ван Леувену будет кого поставить в следующем матче, но на тот момент это стало проблемой. Поэтому вполне логично коуч выпустил на поле защитника — он доверил место новичку Мироши. Танзаниец неожиданно сыграл в матче Лиги Чемпионов против "Порту", чем и мог заслужить доверие тренера. А отсутствие игрока на поле зарядило подопечных Виталия Пономарева, поэтому они пошли вперед. До конца "Шахтер" ожидаемо играл в низком блоке, но "Рух" пытался поджимать игроков гостей. И это вылилось в еще одну атаку "руховцев": Сыч успел выскочить из-под Азарова в штрафной площадке и прострелил, но Ризнык спас ворота. На нее гости ответили нерезультативным выпадом Зубкова. А заканчивали тайм "горняки" в меньшинстве, поскольку Крыськив покинул поле из-за повреждения.

В целом первый тайм был активным, однако с вопросами к судейству Романова. Самым ярким в этом плане был момент с приемом мяча Гочолеишвили в собственной штрафной. Сфера коснулась руки, однако рефери не поставил пенальти (хотя в сегодняшнем матче между "ЛНЗ" и "Динамо" судья назначил 11-метровый за похожий эпизод у Караваева). Конечно, мы можем говорить о различной трактовке, но все же в действиях рефери должна быть определенная последовательность.

Во втором тайме активные действия "Руха" продолжились: Климчук в первой же атаке вышел один на один с Ризныком, но снова попал в офсайд. Крыськив вернулся на поле, поэтому ван Леувен не проводил изменений в атакующем звене. Он и забил второй гол для "Шахтера", но и его также отменил Виталий Романов. Несмотря на достаточное количество возможностей для обеих команд, горняки преимущественно убивали время. Оно и понятно, ведь минимальная задача на матч была выполнена.

Но львовяне не собирались сдаваться и продолжали навал на ворота Ризныка. Сыч, Дидык, Плюмен — все они имели возможность "размочить" счет. Однако будто какая-то невероятная сила (а может и решение Романова) не давали осуществиться планам Виталия Пономарева и его игроков. "Рух" продолжал поджимать "горняков" до самого финального свистка и это вылилось в долгожданный гол Слюбика мощным ударом с 25 метров. Радости команды не было предела, ведь хозяева отобрали очки у действующего чемпиона и реализовали численное преимущество. И несмотря на кучу преград со стороны Фортуны (и рефери), справедливость наконец свершилась!

фото: медиацентр ФК "Рух"

УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

"Рух" — "Шахтер" 1:1

Голы: Слюбик 88 — Судаков 18

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюман 52), Таллес (Федор 66), Пастух, Квасница (Рунич 77), Соломон (Теслюк 66), Климчук

"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Бондаренко (Конопля 70), Судаков (Назарина 70), Зубков (Сикан 82), Крыськив (Кастилло 82), Келси (Мироши 22)

Предупреждения: Эдсон 48, Климчук 63 — Степаненко 67, Ризнык 87, Кастилло 90+2

Удаление: Ракицкий 20 (прямая красная)