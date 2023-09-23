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Вернидуб: Первые 15-20 минут в нашем исполнении был беспорядок

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник криворожской команды о матче с "Ворсклой"

Вернидуб: Первые 15-20 минут в нашем исполнении был беспорядок

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал прокомментировал разгромную победу над полтавской "Ворсклой" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Первые 15-20 минут в нашем исполнении был беспорядок. Пропустили. Не знаю, почему так. Только потом начали играть так, как договаривались. Хорошо отреагировали на пропущенный гол, смогли сравнять счет, выйти вперед.

Во втором тайме уже довершили дело. Я считаю, что мы полностью переиграли "Ворсклу" и заслужили эту победу.

В начале матча было впечатление, что ребята не размялись. Не было той игры, того прессинга, тех скоростей, что я хотел. Все шло к тому, что должны пропустить. Однако потом началась уже совсем другая игра", - рассказал Вернидуб.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
УПЛ ТБ

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