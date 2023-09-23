Ворскла - Кривбасс 1:4. Камбэк Вернидуба. Видео обзор матча

В рамках 8-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" разгромил полтавскую "Ворсклу". Подопечные Виктора Скрипника первыми открыли счет во встрече. Однако после этого гости совершили камбэк и забили сразу 4 мяча. Благодаря этой победе, команда Юрия Вернидуба вышли на 2-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Ворскла" расположилась на 9-м месте.

УПЛ. Восьмой тур. 23.09.2023

Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского

Арбитр в поле – Алексей Деревинский