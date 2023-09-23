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Ворскла - Кривбасс 1:4. Камбэк Вернидуба. Видео обзор матча
Криворожская команда отыгралась и вырвала победу
Фото: УПЛ
В рамках 8-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" разгромил полтавскую "Ворсклу". Подопечные Виктора Скрипника первыми открыли счет во встрече. Однако после этого гости совершили камбэк и забили сразу 4 мяча. Благодаря этой победе, команда Юрия Вернидуба вышли на 2-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Ворскла" расположилась на 9-м месте.
УПЛ. Восьмой тур. 23.09.2023
Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского
Арбитр в поле – Алексей Деревинский
Голы: Челядин18 – Задерака 31, Кожушко 36, Кожушко 51, Дибанго 82
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