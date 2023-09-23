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Скрипник: Поражение от Кривбасса заслуженное

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник полтавской команды о домашнем поражении

Скрипник: Поражение от Кривбасса заслуженное

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Это заслуженное поражение. Сегодня "Кривбасс" более мощная команда, чем мы. По разным причинам. Так как у нас есть травмированные, есть ребята, у которых что-то там болит. Это была тяжелая игра. Что говорить, все по делу.

Удивил ли чем-то "Кривбасс"? Нет. Все было очень качественно. Хорошие быстрые ребята, они нам доставили проблем", - рассказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Виктор Скрипник
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
23.09.2023 в 21:05
при-дурки виправте заголовок
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:02
корявые
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.09.2023 в 20:49
Що "заслЕжена, то заслЕжена"... Так, юафутбол??))))
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