Скрипник: Поражение от Кривбасса заслуженное

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Это заслуженное поражение. Сегодня "Кривбасс" более мощная команда, чем мы. По разным причинам. Так как у нас есть травмированные, есть ребята, у которых что-то там болит. Это была тяжелая игра. Что говорить, все по делу.

Удивил ли чем-то "Кривбасс"? Нет. Все было очень качественно. Хорошие быстрые ребята, они нам доставили проблем", - рассказал Скрипник.