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Скрипник: Поражение от Кривбасса заслуженное
Наставник полтавской команды о домашнем поражении
dynamo.kiev.ua
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Это заслуженное поражение. Сегодня "Кривбасс" более мощная команда, чем мы. По разным причинам. Так как у нас есть травмированные, есть ребята, у которых что-то там болит. Это была тяжелая игра. Что говорить, все по делу.
Удивил ли чем-то "Кривбасс"? Нет. Все было очень качественно. Хорошие быстрые ребята, они нам доставили проблем", - рассказал Скрипник.
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