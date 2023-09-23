  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шок для Шахтера. ВИДЕО, как 19-летний защитник Руха в стиле Роналду вырвал ничью дальним ударом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шок для Шахтера. ВИДЕО, как 19-летний защитник Руха в стиле Роналду вырвал ничью дальним ударом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Мощный удар Богдана Слюбика

Шок для Шахтера. ВИДЕО, как 19-летний защитник Руха в стиле Роналду вырвал ничью дальним ударом

Фото: ФК Рух

Новина українською

В рамках 8-го тура УПЛ львовский "Рух" расписал ничью с донецким "Шахтером" - 1:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ничью для хозяев в конце матча сумасшедшим ударом вырвал Богдан Слюбик. 19-летний защитник мощным выстрелом из-за пределов штрафной площадки снял паутину с девятки ворот "горняков".

Читайте такжеУПЛ. Рух — Шахтер 1:1. Да здравствует справедливость!

Несмотря на эту ничью, команда Патрика Ван Леувена все же сохранила первую позицию в турнирной таблице.

Видео гола Слюбика

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Матч с Рухом был разрушен арбитром
yellow-arrow
Заря — Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 сентября 2023
yellow-arrow
Заря - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
23.09.2023 в 21:34
При чём здесь шок? Парню удался удар под начавшимся ливнем точно в 9. Резник здорово прыгнул, но в тот угол никто из людей не достаёт. Нужен рост 3 метра.)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде