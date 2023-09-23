Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шок для Шахтера. ВИДЕО, как 19-летний защитник Руха в стиле Роналду вырвал ничью дальним ударом
Мощный удар Богдана Слюбика
Фото: ФК Рух
В рамках 8-го тура УПЛ львовский "Рух" расписал ничью с донецким "Шахтером" - 1:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ничью для хозяев в конце матча сумасшедшим ударом вырвал Богдан Слюбик. 19-летний защитник мощным выстрелом из-за пределов штрафной площадки снял паутину с девятки ворот "горняков".
Несмотря на эту ничью, команда Патрика Ван Леувена все же сохранила первую позицию в турнирной таблице.
Видео гола Слюбика
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жирона - Мальорка 5:3. Гол + пас от Довбика. Видео обзор матча
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
- России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vismut (Запорожье)
23.09.2023 в 21:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн