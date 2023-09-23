Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Леувен: Матч с Рухом был разрушен арбитром
Наставник "горняков" недоволен судейством в матче с львовянами
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал
- Ваши эмоции после поединка?
- Мое настроение очень изменилось после решения арбитра, который удалил Ракицкого. Это смешное решение. Такие типы арбитров не должны находиться на поле. Если ты даже не видишь это сам, есть еще же арбитр на ВАРе. Невозможно давать красную за такое. Это был чистый отбор, сначала игра в мяч. Как я понял от своих коллег, это что-то традиционное.
- Как команда пережила поражение от "Порту" в ЛЧ?
- Я думаю, что сейчас это не очень важно. Этот матч был разрушен арбитром, это сделало нашу работу сложной, когда имеешь таких непредсказуемых арбитров.
- Вы потеряли еще одного защитника, это для вас проблема?
- У нас никогда нет проблем.
- В целом во втором тайме команда подсела?
- Думаю, мы создавали моменты и хорошо защищались. Думаю, мы даже заслужили 2-й гол, если бы играли больше точнее.
Популярное сейчас
- Кривбасс поджимает Шахтер, Черноморец и Полесье - рядом. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Жирона пропустила на старте матча против Мальорки с пенальти, виновником которого стал Цыганков
- Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО