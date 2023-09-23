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Ван Леувен: Матч с Рухом был разрушен арбитром

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" недоволен судейством в матче с львовянами

Ван Леувен: Матч с Рухом был разрушен арбитром

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Ваши эмоции после поединка?

- Мое настроение очень изменилось после решения арбитра, который удалил Ракицкого. Это смешное решение. Такие типы арбитров не должны находиться на поле. Если ты даже не видишь это сам, есть еще же арбитр на ВАРе. Невозможно давать красную за такое. Это был чистый отбор, сначала игра в мяч. Как я понял от своих коллег, это что-то традиционное.

- Как команда пережила поражение от "Порту" в ЛЧ?

- Я думаю, что сейчас это не очень важно. Этот матч был разрушен арбитром, это сделало нашу работу сложной, когда имеешь таких непредсказуемых арбитров.

- Вы потеряли еще одного защитника, это для вас проблема?

- У нас никогда нет проблем.

- В целом во втором тайме команда подсела?

- Думаю, мы создавали моменты и хорошо защищались. Думаю, мы даже заслужили 2-й гол, если бы играли больше точнее.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Патрик ван Леувен
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 21:36
алень, убирай сикана и бондаренко, научи грузинских защитников играть В ЗАЩИТЕ, научи ризныка выбивать мяч в поле, а не в ауты - в каждой игре минимум по два таких выноса
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