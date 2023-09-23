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Рух - Шахтер 1:1. Пушка Слюбика вырывает ничью. Видео обзор матча

Премьер-лига
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"Горняки" все же сохранили первое место

Рух - Шахтер 1:1. Пушка Слюбика вырывает ничью. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

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В рамках 8-го тура чемпионата Украины подопечные Виталия Пономарева и Патрика ван Леувена расписали ничью. Счет во встрече открыл хавбек "горняков" Георгий Судаков. Однако "Шахтер" не смог довести поединок до победы. В конце встречи 19-летний защитник хозяев поля Богдан Слюбик мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет. Несмотря на эту ничью, "Шахтер" сохранил лидерство в таблице.

УПЛ. 8 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)

"Рух" — "Шахтер" 1:1

Голы: Слюбик 88 — Судаков 18

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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