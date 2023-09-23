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Рух - Шахтер 1:1. Пушка Слюбика вырывает ничью. Видео обзор матча
"Горняки" все же сохранили первое место
Фото: УПЛ
В рамках 8-го тура чемпионата Украины подопечные Виталия Пономарева и Патрика ван Леувена расписали ничью. Счет во встрече открыл хавбек "горняков" Георгий Судаков. Однако "Шахтер" не смог довести поединок до победы. В конце встречи 19-летний защитник хозяев поля Богдан Слюбик мощным ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет. Несмотря на эту ничью, "Шахтер" сохранил лидерство в таблице.
УПЛ. 8 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле — Виталий Романов (Днепр)
Голы: Слюбик 88 — Судаков 18
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