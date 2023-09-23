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Бражко: Рад, что Сидорчук перешел в топ-чемпионат. И этим самым дал мне дорогу

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир занял место Сергея в центре поля

Бражко: Рад, что Сидорчук перешел в топ-чемпионат. И этим самым дал мне дорогу

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник киевский "Динамо" Владимир Бражко поделился мыслями на счет своей роли в команде после ухода из клуба Сергея Сидорчука.

- После того, как клуб покинул Сергей Сидорчук, у тебя появился хороший шанс закрепиться в основном составе... Ты осознаешь, что сейчас все зависит только от тебя?

- Да, рад и за Сергея, что он перешел в один из топ-чемпионатов, и в то же время, так сказать, дал мне дорогу. Я хочу воспользоваться этим шансом, чтобы, как я уже говорил в каком-то интервью, все были довольны - и тренеры, и я, и болельщики. Буду стараться и выкладываться на максимум.

- Если сравнивать твой уровень с тем, когда ты только ушел в аренду в "Зарю", чувствуешь свой прогресс?

- В первую очередь, я получил неоценимый опыт, играя в аренде. Относительно уровня, я чувствую, что мне есть куда расти. Это лишь мой второй сезон во взрослом футболе и первый в основе "Динамо". Есть в чем развиваться, прогрессировать. Буду стараться в тренировках и играх выкладываться на максимум, чтобы становиться лучше с каждым днем.

- Ставишь ли перед собой какие-то личные, возможно, бомбардирские цели в первый сезон в основе "Динамо"?

- Главное - получить чемпионство. Все остальное придет. Голы забивать - не основная моя задача, хотя тоже должен это делать. Но основное - приносить пользу команде, чтобы "Динамо" получило чемпионство.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.09.2023 в 22:53
Топ чемпіонат? Я щось пропустив?)
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жека-киев (биг виладж)
23.09.2023 в 22:53
Бельгія вже топ? може і Вастерло ТОП!?
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