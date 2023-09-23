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Пономарев: Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру с Шахтером
Наставник "Руха" о ничьей с "горняками"
Фото: ФК Рух
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал
"Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру. Конечно, были ошибки, нам пока не хватает опыта в позиционной игре. Над этим нам еще очень много надо работать. Однако я благодарю ребят. Наша основная задача сейчас выигрывать в каждом матче, формировать качественную команду. Это первоочередная задача в этом чемпионате.
Пастух сегодня очень хорошо отыграл. Я очень рад, что наши молодые футболисты выходят с таким соперником и играют на очень хорошем уровне.
Слюбык тренирует такие удары. Он пытался сделать это еще в игре с "Металлистом-1925". Поэтому, ничего удивительного", - поделился наставник львовян.
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