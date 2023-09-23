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Пономарев: Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру с Шахтером

Премьер-лига
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Наставник "Руха" о ничьей с "горняками"

Пономарев: Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру. Конечно, были ошибки, нам пока не хватает опыта в позиционной игре. Над этим нам еще очень много надо работать. Однако я благодарю ребят. Наша основная задача сейчас выигрывать в каждом матче, формировать качественную команду. Это первоочередная задача в этом чемпионате.

Пастух сегодня очень хорошо отыграл. Я очень рад, что наши молодые футболисты выходят с таким соперником и играют на очень хорошем уровне.

Слюбык тренирует такие удары. Он пытался сделать это еще в игре с "Металлистом-1925". Поэтому, ничего удивительного", - поделился наставник львовян.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ

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Комментарии (2)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
24.09.2023 в 00:17
мы доминировали всю игру с Шахтером... жаль что судья удалил не всю команду.
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oleg.m.3972 (Харьков)
23.09.2023 в 23:53
Ну, конечно доминировали... А ещё б пару футболистов Шахтёра убрать, ваще были бы красавчики !!!
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