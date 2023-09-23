Степаненко: Рефери показывают свой уровень, поэтому и не судят в Европе

Капитан "Шахтера" присоединился к главному тренеру команды Ван Леувена в высказываниях относительно судейства в УПЛ. Степаненко считает, что красной карточки не было:

"Тот фол, который он свистнул - ужас просто. На судей не хочу ничего говорить. Они свой уровень демонстрируют, поэтому и не судят в Европе почти ничего. Это их уровень.

А мы хотим, чтобы наша страна и футболисты играли в Европе. И когда Украина будет в ЕС, хотим, чтобы футбол развивался. А чтобы развивался, надо делать это на всех ступенях. Не только футболисты. И судейская коллегия, и тренеры. Если будем думать только о том, чтобы мне сегодня было хорошо, то завтра лучше не станет."