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Степаненко: Рефери показывают свой уровень, поэтому и не судят в Европе
Капитан горняков о спорной красной Ракицкого в матче с Рухом
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Капитан "Шахтера" присоединился к главному тренеру команды Ван Леувена в
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"Тот фол, который он свистнул - ужас просто. На судей не хочу ничего говорить. Они свой уровень демонстрируют, поэтому и не судят в Европе почти ничего. Это их уровень.
А мы хотим, чтобы наша страна и футболисты играли в Европе. И когда Украина будет в ЕС, хотим, чтобы футбол развивался. А чтобы развивался, надо делать это на всех ступенях. Не только футболисты. И судейская коллегия, и тренеры. Если будем думать только о том, чтобы мне сегодня было хорошо, то завтра лучше не станет."
Напомним, что сегодня Ярослав Ракицкий
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