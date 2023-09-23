  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Рефери показывают свой уровень, поэтому и не судят в Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Рефери показывают свой уровень, поэтому и не судят в Европе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Капитан горняков о спорной красной Ракицкого в матче с Рухом

Степаненко: Рефери показывают свой уровень, поэтому и не судят в Европе

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Капитан "Шахтера" присоединился к главному тренеру команды Ван Леувена в высказываниях относительно судейства в УПЛ. Степаненко считает, что красной карточки не было:

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Тот фол, который он свистнул - ужас просто. На судей не хочу ничего говорить. Они свой уровень демонстрируют, поэтому и не судят в Европе почти ничего. Это их уровень.

А мы хотим, чтобы наша страна и футболисты играли в Европе. И когда Украина будет в ЕС, хотим, чтобы футбол развивался. А чтобы развивался, надо делать это на всех ступенях. Не только футболисты. И судейская коллегия, и тренеры. Если будем думать только о том, чтобы мне сегодня было хорошо, то завтра лучше не станет."

Напомним, что сегодня Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку в матче с "Рухом", который завершился со счетом 1:1.

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Слюбик забил евро-гол, попал. Это как Компани забил Лестеру
yellow-arrow
Пономарев: Эмоции положительные, потому что мы доминировали всю игру с Шахтером
yellow-arrow
Экс-арбитр ФИФА о матче Рух — Шахтер: Красная Ракицкому — несправедливая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
youtu.be

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.09.2023 в 00:02
Так і є..
Ответить
0
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.09.2023 в 23:59
культурно он про судей-взяточников сказал.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде