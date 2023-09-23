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Степаненко: Слюбик забил евро-гол, попал. Это как Компани забил Лестеру

Премьер-лига
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Тарас о ничьей с "Рухом"

Степаненко: Слюбик забил евро-гол, попал. Это как Компани забил Лестеру

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в рамках 8-го тура УПЛ.

"У нас вся Украина... Только команда проигрывает - сразу судья виноват. Да, конечно, эмоции, но есть VAR, смотрели. Я не знаю, с нашей стороны там не было красной. Со стороны судьи она была. Он принимает решение.

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Но я считаю, что нам надо избегать таких ошибок. Это уже 4-я или 5-я красная. Большие нагрузки. У нас много людей после Германии вернулись с простудой или вирусом, то есть половина команды плохо себя чувствовали. Нужно более правильно сохранять силы и эмоции, чтобы получать результат. Что можно сказать, играли по счету. И парень забил евро-гол, попал. Это как Компани забил "Лестеру", - рассказал хавбек "горняков".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
Football Hub

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