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Степаненко: Слюбик забил евро-гол, попал. Это как Компани забил Лестеру
Тарас о ничьей с "Рухом"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал
"У нас вся Украина... Только команда проигрывает - сразу судья виноват. Да, конечно, эмоции, но есть VAR, смотрели. Я не знаю, с нашей стороны там не было красной. Со стороны судьи она была. Он принимает решение.
Но я считаю, что нам надо избегать таких ошибок. Это уже 4-я или 5-я красная. Большие нагрузки. У нас много людей после Германии вернулись с простудой или вирусом, то есть половина команды плохо себя чувствовали. Нужно более правильно сохранять силы и эмоции, чтобы получать результат. Что можно сказать, играли по счету. И парень забил евро-гол, попал. Это как Компани забил "Лестеру", - рассказал хавбек "горняков".
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