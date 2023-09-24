Дулуб: Хотелось бы поехать на несколько дней в Беларусь, но это уже после победы Украины

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в интервью Sport-express рассказал, скучает ли он по родине.

“Хотелось бы поехать на несколько дней в Беларусь, но осознаешь, что это уже после победы Украины. Война закончится и все белорусы, вынужденные уехать из-за опасений репрессий, смогут свободно чувствовать себя в родной стране”, - сказал Дулуб.

Отметим, что наставник в последний раз работал в Беларуси в январе-июне 2021 года. С сентября 2021 по март 2023 Дулуб был главным тренером "Львова", а с 30 августа этого года возглавляет ЛНЗ.