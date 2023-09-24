Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб: Хотелось бы поехать на несколько дней в Беларусь, но это уже после победы Украины
Считает, что сейчас там опасно
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в интервью Sport-express рассказал, скучает ли он по родине.
“Хотелось бы поехать на несколько дней в Беларусь, но осознаешь, что это уже после победы Украины. Война закончится и все белорусы, вынужденные уехать из-за опасений репрессий, смогут свободно чувствовать себя в родной стране”, - сказал Дулуб.
Отметим, что наставник в последний раз работал в Беларуси в январе-июне 2021 года. С сентября 2021 по март 2023 Дулуб был главным тренером "Львова", а с 30 августа этого года возглавляет ЛНЗ.
Популярное сейчас
- Серия А. Яркое поражение Ювентуса, скромная победа Милана, Лацио застрял в аутсайдерах
- Второй старт подряд. Известна оценка Миколенко в матче против Брентфорда
- Идеальный старт. Кейн побил рекорд результативности среди дебютантов Бундеслиги
- Кривбасс поджимает Шахтер, Черноморец и Полесье - рядом. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО