Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротань после матча с Черноморцем хотел уйти в отставку, однако его уговорили это не делать
Руслан Петрович продолжает работать в клубе
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань хотел подать в отставку после недавнего разгромного поражения от одесского “Черноморца” (1:5).
Как сообщает Sport.ua, он уже планировал писать заявление, однако его помощники приложили немало усилий, чтобы отказать специалиста этого не делать.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Александрия" потерпела три поражения в последних четырех играх, в том числе дважды проиграла с разгромным счетом дома. Сейчас "горожане" идут на 10 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.
Добавим, что 26 сентября в "Александрии" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.
Ротань работает в "Александрии" с декабря 2021 года. На этом посту он сменил предыдущего тренера команды Юрия Гуру. За 24 матча во главе "горожан" специалист победил в пяти матчах, проиграл в семи и еще 12 завершились вничью.
Текущий контракт между сторонами действует до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- Лионель Месси думает о следующем клубе, Рух отобрал очки у Шахтера, а Довбик снова забил. Главные новости за 23 сентября
- Рух - Шахтер 1:1. Пушка Слюбика вырывает ничью. Видео обзор матча
- Чудо-камбэк за восемь минут. Барселона - Сельта 3:2. Видео голов и обзор матча
- Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО