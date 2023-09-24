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Ротань после матча с Черноморцем хотел уйти в отставку, однако его уговорили это не делать

Премьер-лига
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Руслан Петрович продолжает работать в клубе

Ротань после матча с Черноморцем хотел уйти в отставку, однако его уговорили это не делать

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань хотел подать в отставку после недавнего разгромного поражения от одесского “Черноморца” (1:5).

Как сообщает Sport.ua, он уже планировал писать заявление, однако его помощники приложили немало усилий, чтобы отказать специалиста этого не делать.

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"Александрия" потерпела три поражения в последних четырех играх, в том числе дважды проиграла с разгромным счетом дома. Сейчас "горожане" идут на 10 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе восемь очков за восемь матчей.

Добавим, что 26 сентября в "Александрии" запланирован выездной матч Кубка Украины против "Руха", а 1 октября команда будет противостоять "Динамо" в Киеве.

Ротань работает в "Александрии" с декабря 2021 года. На этом посту он сменил предыдущего тренера команды Юрия Гуру. За 24 матча во главе "горожан" специалист победил в пяти матчах, проиграл в семи и еще 12 завершились вничью.

Текущий контракт между сторонами действует до лета 2025 года.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
Спорт.ua

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