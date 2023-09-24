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Заря - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Заря - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Олександр Приходько
Команды, которые в предыдущем чемпионате сражались за зону Лиги чемпионов, конкурировали между собой за самые высокие позиции. Сейчас ситуация не так утешительна. "Заря" и "Днепр-1" сейчас плетутся в хвосте таблицы. Но это не значит, что не будет борьбы.
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Матч восьмого тура УПЛ состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 15:00. Смотреть можно на общедоступном телеканале УНИАН и YouTube. Бесплатно в этой новости.
Заря (Луганск) – Днепр-1 (Днепр)
VBET Лига. 8-й тур
24 сентября, Львов, Стадион "Украина", 15:00.
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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