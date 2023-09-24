Металлист 1925 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

"Колос" мощно выглядел в начале сезона, но сейчас немного притормозил. У "Металлиста 1925" – все наоборот. После тяжелого старта команда приходит в себя.

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Матч восьмого тура УПЛ состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины. В частности, на MEGOGO. Бесплатно в этой новости.

Украинская Премьер-лига, восьмой тур

24 сентября 2023. Киевская область, “Левый Берег”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол