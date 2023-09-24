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Металлист 1925 - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Металлист 1925 - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Металіст 1925
"Колос" мощно выглядел в начале сезона, но сейчас немного притормозил. У "Металлиста 1925" – все наоборот. После тяжелого старта команда приходит в себя.
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Матч восьмого тура УПЛ состоится в воскресенье, 24-го сентября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах Украины. В частности, на MEGOGO. Бесплатно в этой новости.
Украинская Премьер-лига, восьмой тур
24 сентября 2023. Киевская область, “Левый Берег”
“Металлист 1925” 17:00 “Колос”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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