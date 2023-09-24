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Дидик - о матче с Шахтером: Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане

Премьер-лига
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Львовская команда истощена, но довольна

Дидик - о матче с Шахтером: Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане

fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) во вчерашнем матче:

"Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане. Но мы должны были довести ее до логического завершения, ведь "Рух" контролировал ситуацию на поле почти весь матч. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, возникали проблемы в завершающей стадии. Мы будем работать над этим , чтобы лучше распоряжаться своими возможностями.

Ожидалась совсем другая игра, но красная карточка все изменила. Пожалуй, в полном составе "Шахтер" не садился бы так в свою штрафную. Но так как этот матч складывался, считаю, что мы наиграли на победу", - сказал футболист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
УПЛ ТБ

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